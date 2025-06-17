Найнижчий з початку війни: НБУ оприлюднив Індекс фінансового стресу в Україні

Протягом першої половини 2025 року Індекс фінансового стресу (ІФС), який вимірює НБУ, перебував на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення, хоча і був волатильним.

Як зазначили в НБУ, незмінно найбільший внесок в ІФС мав валютний субіндекс, який дещо знизився порівняно з початком року передусім через скорочення обсягів валютних інтервенцій.



Основне джерело волатильності ІФС - це субіндекс державних цінних паперів, який коливався унаслідок різких змін спредів за суверенними єврооблігаціями й дещо зріс порівняно з початком року.

Значення субіндексу поведінки домогосподарств залишалося майже незмінним передусім через збереження відносно високого рівня ставок за депозитами населення.

Субіндекс корпоративних цінних паперів тимчасово зростав через коливання цін акцій українських компаній, спричинених зміною очікувань про успішність мирних перемовин, але на початку літа він повернувся до мінімальних значень.

Банківський субіндекс залишається низьким, попри незначне зниження показників ліквідності навесні, повідомили в НБУ.