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Самому младшему 2 года. Число пострадавших в Балаклее возросло (фото)

Фото: в Балаклее 13 пострадавших после обстрела 1 июня (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Балаклеи в ночь на 1 июня, пострадали 13 человек. Среди них - 8 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 1 июня около 5:00 оккупанты нанесли ракетный удар по территории частного жилищного сектора в г. Балаклея Изюмского района.

"Пострадали 13 человек, среди них 8 детей: две девушки 4 и 9 лет и 6 мальчиков, самому молодому из них 2 года, самому старшему - 17", - говорится в сообщении.

Предварительно, враг ударил по городу ракетой "Искандер-К".

 

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Балаклеи

Российские войска обстреляли Балаклею в ночь на 1 июня. Из-за обстрела пропало электроснабжение в двух микрорайонах города. Первоначально сообщалось о 12 пострадавших.

Напомним, в апреле оккупанты оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Балаклее. Тогда пострадали больше 10 людей. В частности, среди них - и трое работников УЗ.

 

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БалаклеяХарьков