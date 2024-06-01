Самому младшему 2 года. Число пострадавших в Балаклее возросло (фото)

Из-за обстрела Балаклеи в ночь на 1 июня, пострадали 13 человек. Среди них - 8 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, 1 июня около 5:00 оккупанты нанесли ракетный удар по территории частного жилищного сектора в г. Балаклея Изюмского района.
"Пострадали 13 человек, среди них 8 детей: две девушки 4 и 9 лет и 6 мальчиков, самому молодому из них 2 года, самому старшему - 17", - говорится в сообщении.
Предварительно, враг ударил по городу ракетой "Искандер-К".
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Российские войска обстреляли Балаклею в ночь на 1 июня. Из-за обстрела пропало электроснабжение в двух микрорайонах города. Первоначально сообщалось о 12 пострадавших.
Напомним, в апреле оккупанты оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Балаклее. Тогда пострадали больше 10 людей. В частности, среди них - и трое работников УЗ.
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