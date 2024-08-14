Самая масштабная атака. Украина ночью ударила по 4 российским аэродромам, - источники

Как рассказали собеседники изданию, дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны (ПС, ССО, Центра беспилотных систем ВСУ, ГУР МО и других родов войск) совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну.

"Громкая ночь" сегодня была на аэродромах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск". Источники подтверждают, что это была специально спланированная операция, чтобы враг не мог использовать эти аэродромы для ударов КАБ по линии фронта и украинских городах.

Между тем, так называемые российские военкоры в соцсетях уже жалуются, что удар был результативным, и что российская ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные Телеграм-каналы пишут о 10 взрывах на аэродроме "Саваслейка", откуда регулярно взлетают истребители МиГ-31К, терроризирующие всю Украину воздушными тревогами.

"СБУ продолжает методически ослаблять авиационную составляющую российской военной машины. Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", - добавил информированный источник.

Атака на аэродромы РФ 14 августа