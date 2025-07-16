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Самая массированная атака Кривого Рога с начала войны. ВСУ раскрыли подробности удара по городу

Фото: ВСУ раскрыли подробности удара врага по Кривому Рогу (facebook.com/DSNSKHARKIV )
Автор: Константин Широкун

Войска РФ сегодня ночью, 16 июля, массированно атаковали Кривой Рог Днепропетровской области дронами-камикадзе и ракетой. Это была самая массированная атака города с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"Вчера поздно вечером и сегодня ночью враг совершил самую массированную атаку с начала войны на Кривой Рог. Баллистическая ракета и 28 шахедов одновременно были применены оккупантом", - отметили в Силах обороны юга.

Сообщается, что в результате многочисленных попаданий разрушено промышленное предприятие. Жертв среди сотрудников удалось избежать, поскольку во время тревоги они находились в укрытиях.

"Повреждена инфраструктура. Было обесточено несколько районов города. Ранен один гражданский человек", - добавили в ВСУ.

 

Ночной обстрел Украины 16 июля

Сегодня ночью, 16 июля, россияне атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами. Так, вечером враг атаковал Харьков, в городе три человека получили ранения. Только за четверть часа в городе прогремело 17 взрывов.

В Кривом Роге армия РФ попала по предприятию баллистической ракетой, а затем город подвергся массированному налету "Шахедами". В городе зафиксированы масштабные отключения света, возможны перебои с водой. Также под ударом врага были Одесская область и Винница.

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Кривой РогВторжение России в Украину