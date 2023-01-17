Россияне активно разыскивают своих дезертиров на оккупированных территориях, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба Украины.

По их данным, войска Российской Федерации совершают рейды по населенным пунктам Херсонской области, объясняя это поиском украинских диверсантов.

"По имеющейся информации, российские оккупанты усиливают поисковые мероприятия своих дезертиров на временно захваченных территориях", - заявили в Генштабе.

Напомним, во время одного из перехватов украинская разведка узнала, что группа вооруженных пулеметами россиян попутками сбежала из Украины, после чего самостоятельно сдалась в полицию.

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