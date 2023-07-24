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Наемники "Вагнера" продолжают получать большие зарплаты после роспуска ЧВК, - СМИ

Фото: ЧВК "Вагнера" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Наемники ЧВК "Вагнера" продолжают получать заработную плату, несмотря на то, что было объявлено об их роспуске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить".

Как выяснили СМИ, несмотря на роспуск, наемники все еще получают зарплату, но в меньшем размере. Их выплаты снизились до 150 000 рублей, но и эта сумма почти втрое больше, чем в среднем заработная плата в России.

Судя по закрытым чатам родственников боевиков, после неудачного бунта Евгения Пригожина и прекращения участия ЧВК, зарплата "вагнеровцев" снизилась на 40%. Ранее бойцы получали 240 тысяч рублей в месяц. Средства им платили за участие в боевых действиях.

При этом на выплату в 150 тысяч могут рассчитывать наемники, которые готовы уехать в Беларусь или в африканские или арабские страны.

Однако даже несмотря на это в ЧВК участились жалобы на задержки в выплатах, которых раньше не было. Семьи боевиков обеспокоены тем, что их мужчины оставлены сами себе в отелях Анапы, где ждут окончания контракта и могут не довезти домой заработанное. Их супруги боятся, что те растратят все деньги в ресторанах.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного бунта лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его наемников должна была переместиться в Беларусь. Туда же должен был прибыть и сам Пригожин. В стране уже оборудовали палаточный лагерь для солдат.

В Беларусь уже прибыли в 10 колонн "вагнеровцев". И сам Пригожин уже несколько раз прилетал в Беларусь.

20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники ЧВК "Вагнера" проведут совместные учения.

При этом Польша ожидает определенные провокации со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток. В Офисе президента также не исключают провокаций у границы Польши и стран Балтии.

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Вагнеровцы