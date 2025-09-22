Наемники с Ближнего Востока на войне в Украине: РФ вербует бывших боевиков ИГИЛ

Россия и Иран активно вербуют наемников с Ближнего Востока и Афганистана для участия в войне в Украине.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в спецслужбах.
К ведению боевых действий на стороне оккупантов привлекают граждан Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, Йемена и других стран региона.
Спецслужбы получили данные о том, что Россия совместно с Ираном вербуют даже бывших боевиков ИГИЛ, что вызывает серьезную обеспокоенность экспертов в области безопасности.
Основными причинами этого процесса считается недостаток личного состава в российской армии. Наемникам предлагают финансовое вознаграждение и предоставление российского гражданства, указано в публикации.
Для переброски наемников используются нелегальные миграционные и торговые маршруты, проходящие по четырем основным направлениям:
Сообщается, что в последние дни были зафиксированы случаи задержания нелегальных мигрантов, пытавшихся пересечь границы в Армении, Азербайджане и странах Центральной Азии.
Их переписка указывает на тесную координацию с российской стороной и получение конкретных обещаний за участие в этом процессе.
В частности, был задержан гражданин Ирака 2006 года рождения, пытавшийся незаконно пересечь территорию одной из указанных стран. Он заключил контракт с Минобороны РФ для вступления в ряды вооруженной группировки "Багдад". Об этом свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении спецслужб фотодокументы.
Ему пообещали денежное вознаграждение в размере от 3-8 тыс. долларов, а также предоставление российского гражданства через полгода службы.
Напомним, в Центре национального сопротивления сообщили, что российский диктатор Владимир Путин пообещал боевикам по два гектара украинской земли за участие в войне, что свидетельствует о колониальном характере агрессии Кремля.