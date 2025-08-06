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Самые смешные знаки Зодиака: они непременно подарят улыбку

Знаки Зодиака, которые умеют поднять настроение и размешать (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Некоторые знаки Зодиака имеют особый талант к юмору, что делает их любимцами публики. Они отличаются умением создавать теплую и непринужденную атмосферу. Рядом с ними хочется улыбаться.

РБК-Украина раскрывает список самых веселых знаков Зодиака со ссылкой на Times of India.

Овен

Они активны, энергичны и спонтанны. Не боятся шутить над собой и окружающим миром, любят розыгрыши и порой устраивают веселые импровизации. Их юмор заряжает позитивом.

Близнецы

Острый ум этого знака Зодиака позволяет ему отличаться особым уровнем остроумия. Близнецы - настоящие мастера импровизации. Их юмор быстрый, интеллектуальный и всегда уместный.

Лев

Это прирожденные шоумены. Они способны шутить ярко и эмоционально, добавляя театральности каждой реплике. Даже бытовая история из их уст может показаться увлекательной и забавной.

Весы

Тонко чувствуют ситуацию, не переходят грань и шутят так, чтобы никому не стало неловко. Они быстро находят общий язык с новыми людьми именно благодаря своему остроумию.

Стрелец

Их не просто так называют душой компании. Стрельцы легко придумывают остроумные истории, не боятся самоиронии и очаровывают задором. Их шутки - это смесь спонтанности, прямоты и внутреннего света, который заряжает других.

Водолей

Нестандартное мышление делает их шутки неожиданными, уникальными и глубокими. Они видят смешное там, где другие не замечают. Представители этого знака восхищают харизмой и способны легко поднять настроение окружающим.

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