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Лучшая защита от авиабомб - эвакуация. Гуменюк призвала выезжать из фронтовых районов

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия все чаще начинает бить по прифронтовым территориям управляемыми авиабомбами. Лучшая защита от них - это эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она объяснила, что средства, которые есть у Украины на вооружении, можно сбивать вражеские управляемые авиационные бомбы. Но, учитывая количество КАБов, которые оккупанты ежедневно выпускают по населенным пунктам преимущественно на юге, Украина может остаться беззащитной, если будет сбивать все бомбы.

Гуменюк отметили, что в сложившихся условиях самой надежной защитой от авиабомб будет эвакуация. Она призвала жителей прифронтовых районов юга Украины уехать в более безопасные места.

Эвакуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

В Херсонской области увеличили длительность комендантского часа. Он длится с 20:00 до 6:00.

Также в сентябре власти объявили эвакуацию для семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов Херсонской области. В октябре власти решили расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми.

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