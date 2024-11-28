МОН предлагает ввести новые правила для абитуриентов: о чем речь

МОН планирует охватить большинство абитуриентов государственной поддержкой

Министерство образования и науки Украины (МОН) предлагает расширить государственную поддержку для большинства абитуриентов, поступающих в вузы. Соответствующая модель распределения финансирования была представлена на заседании профильного парламентского комитета.

Основные положения предложенной модели финансирования:

Государственный заказ: 25-30% первокурсников смогут обучаться за счет государственного бюджета с обязательством отработать определенный срок на первом рабочем месте (в основном в государственном секторе - медики, учителя и другие).

25-30% первокурсников смогут обучаться за счет государственного бюджета с обязательством отработать определенный срок на первом рабочем месте (в основном в государственном секторе - медики, учителя и другие). Образовательные гранты: 25-35% абитуриентов получат безвозвратные гранты на обучение, которые будут предоставляться на востребованные рынком труда специальности или для поддержки отдельных регионов.

25-35% абитуриентов получат безвозвратные гранты на обучение, которые будут предоставляться на востребованные рынком труда специальности или для поддержки отдельных регионов. Бесплатное обучение: 10-15% абитуриентов с самыми высокими результатами ВНО смогут поступить на бесплатное обучение без обязательств отработки.

Кроме того, согласно новой модели, на коммерческой основе в вузах будут учиться 25-30% студентов.

Предложенная реформа направлена на поддержку талантливых абитуриентов и обеспечение квалифицированными кадрами ключевых отраслей экономики, а также на сокращение социального неравенства в доступе к высшему образованию.