Самые дорогие частные школы Украины, где родители платят по несколько тысяч гривен
С каждым годом частное образование становится все более популярным, поскольку закрывает многие запросы родителей. К примеру, в такой школе дети могут находиться целый день, учителя сделают с ними домашнее задание. Элитные заведения даже дают возможность получать высшее образование за границей.
РБК-Украина собрало список самых известных частных школ нашей страны, их предложения и стоимость обучения.
Новопечерская школа в Киеве
Это учебное заведение считается самым дорогим и престижным в столице. В школе учится до 550 детей с 1 по 11 класс по украинской программе, а также работают группы дошкольной подготовки. Обучение возможно вживую и дистанционно.
В старшей школе есть международная программа с возможностью получения канадского диплома. То есть, в результате выпускники получают одновременно свидетельство о завершении украинской школы и канадский High School Diploma.
Перед поступлением родители с ребенком могут прийти в школу на экскурсию. В общей сложности предусмотрены три этапа поступления, один из которых это собеседование.
На учебный год 2024/2025 расценки следующие:
Обучение вживую:
- первый год курса дошкольной подготовки (КДП-4) - 11 000 долларов в год
- второй год курса дошкольной подготовки (КДП-5) - 13 150 долларов в год
- 1-10 классы - 13 750 долларов в год
- 11 класс - 11 600 долларов в год
"Дистанционный плюс" - формат обучения с бронированием места и возможностью перехода на формат "вживую" в любое время стоит 2 050 долларов за семестр.
Дистанционный формат обучения без бронирования:
- 1-4 класса - 650 долларов за семестр
- 5-11 классы - 850 долларов за семестр
Alterra school
Эта частная школа является сетевой, поэтому ее заведения представлены в нескольких городах Украины. В школе часто проводят дни открытых дверей и даже предоставляют возможность "пробного дня", чтобы ребенку и родителям было проще принять решение.
Среди форм обучения представлены все классические (подготовка к школе, младшая и средняя школы), а также онлайн-обучение и экстернат.
Максимальное количество детей в классах - 12 человек. Кроме того, каждая школа выбирает различные дополнительные занятия для учеников на родительском собрании.
Среди правил школы предусмотрено использование гаджетов только с целью обучения.
Стоимость обучения в школах Alterra:
- Киев, Оболонь - 15 000 гривен
- Киев, Голосеево - 14 000 гривен
- Одесса, Канатная - 14 000 гривен
- Одесса, Фонтан - 16 000 гривен
- Днепр - 14 000 гривен
- Львов - 13 000 гривен
- Черновцы - 12 000 гривен
- Тернополь - 10 000 гривен
Экстернатная форма стоит от 3 до 10 000 гривен в зависимости от условий, а онлайн-обучение - от 4 500 до 6 000 гривен.
"Эколенд" во Львове
Эта частная школа предлагает обучение только до четвертого класса. Ребенок находится здесь с 8:30 до 19:00.
Родители могут выбрать для своего ребенка профиль обучения: ІТ-направление (углубленное изучение информатики, развитие логического мышления) или лингвистическое (углубленное изучение иностранных языков).
Для учеников школы составили ориентировочный график дня, по которому они объединяют обучение, игры, упражнения на развитие, дополнительные занятия и отдых.
Стоимость обучения для всех классов составляет 13 600 гривен и вступительный взнос размером 8 000 гривен. Кстати, при условии обучения двоих и более детей - скидка 10% на сумму оплаты за второго ребенка. При оплате всей суммы за учебный год - скидка 5% от суммы.
Детский досуг в лицее "Эколенд" (фото: facebook.com/lyceum.ecoland)
IT STEP SCHOOL
Это самая технологичная лицензированная общеобразовательная школа с углубленным изучением ІТ и иностранных языков на протяжении 1-11 классов.
Это заведение является единственным в Украине, которое входит в образовательный холдинг, представленный в 22 странах.
На уроках дети тесно работают с гаджетами. В школе представлены электронные лаборатории для уроков физики и химии, очки виртуальной реальности для биологии, географии, истории, астрономии и т. д.
Главное преимущество в том, что дети усваивают знания, применяя их на практике.
Стоимость обучения:
1-4 класс с 9:00 до 17:00
- помесячная оплата / 9 платежей - 28 800 гривен
- семестровая оплата / 2 платежа - 125 820 гривен
- полная оплата за учебный год - 241 110 гривен
На левом берегу Киева 1-4 класс с 9:00 до 14:00
- помесячная оплата / 9 платежей - 17 010 гривен
- семестровая оплата / 2 платежа - 74 160 гривен
- полная оплата за учебный год - 143 820 гривен
5-8 класс с 9:00 до 17:00
- помесячная оплата / 9 платежей - 29 070 гривен
- семестровая оплата / 2 платежа - 127 170 гривен
- полная оплата за учебный год - 243 630 гривен
9-11 класс с 9:00 до 17:00
- помесячная оплата / 9 платежей - 31 590 гривен
- семестровая оплата / 2 платежа - 138 060 гривен
- полная оплата за учебный год - 264 510 гривен
На левом берегу Киева 5-10 класс с 9:00 до 14:00
- помесячная оплата / 9 платежей - 17 010 гривен
- семестровая оплата / 2 платежа - 74 160 гривен
- полная оплата за учебный год - 143 820 гривен
Primus Inter Pares School в Днепре
Обучение базируется на государственной программе образования, усовершенствованной наиболее эффективными современными методиками.
В школе есть уникальные прикладные курсы конструирования и робототехники, проводятся встречи лингвистического клуба с носителем английского языка.
Домашние задания дети выполняют в школе на уроках и во время самоподготовки.
В одном классе обучаются до 22 детей. Образовательный процесс проводятся на государственном языке с использованием элементов полилингвального образования с упором на английский и немецкий языки.
Стоимость обучения:
- оплата за учебный год - 10 800 у.е.
- оплата за четверть - 12 000 у.е.
- индивидуальный планшет, одноразовая оплата - 17 320 гривен (оплачивается дополнительно)
- питание (ресторанный кейтеринг) - 370 гривен в день (ориентировочно)
Скриншот
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При написании материала использовались источники: сайты Новопечерской школы, Alterra, "Эколенд", Primus Inter Pares School, IT STEP SCHOOL.
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