НБА завершила регулярный чемпионат: известны неудачники с украинцем и пары плей-ин

Финишировал почти полугодовой марафон основной сетки соревнований 2022/23 для команд Национальной баскетбольной лиги. Для десяти худших коллективов сезон закончился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА .

По итогам регулярного чемпионата 5 клубов Западной конференции прекратили выступления – "Даллас", "Юта", "Портленд", "Хьюстон" и "Сан-Антонио". К ним присоединилась пятерка неудачников на Востоке – "Вашингтон", "Индиана", "Орландо", "Шарлотт" и "Детройт".

Вместе с "Шарлоттом" завершил сезон и украинец Святослав Михайлюк. Универсал перебрался в Северную Каролину из "Нью-Йорка" транзитом через "Портленд". На финише кампании звезда сборной Украины получил стабильное место в стартовой пятерке и неплохо себя зарекомендовал – 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи и 0.7 перехватов за 22.5 минуты на паркете.

В свою очередь места в плей-офф на Западе получили "Денвер", "Мемфис", "Сакраменто" украинца Алексея Леня, "Финикс", "Клипперс" и "Голден Стейт". Самыми же сильными в Восточной конференции стали "Милуоки", "Бостон", "Филадельфия", "Кливленд", "Нью-Йорк" и "Бруклин". Еще 8 команд сразятся за 4 места в матчах на вылет в плей-ин.

На Востоке в первом раунде сойдутся пары "Майами" – "Атланта" и "Торонто" – "Чикаго". В Западной конференции обладателей путевок в плей-офф определят пары "Лейкерс" – "Миннесота" и "Нью-Орлеан" – "Оклахома". Турнир плей-ин состоится 11-14 апреля.