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Наезд авто на толпу в Польше: среди пострадавших шесть украинцев

Фото: в Польше из-за наезда авто на людей пострадали шесть украинцев (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

Среди пострадавших в результате наезда авто на толпу в Польше есть граждане Украины. Известно о шести травмированных украинцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Напомним, авария произошла 1 марта в центре польского города Щецина. Мужчина на легковом автомобиле въехал в группу людей, переходивших через пешеходный переход.

После ДТП мужчина пытался скрыться с места инцидента, но он совершил другую аварию с тремя автомобилями, где также пострадали люди. Водителя задержал один из свидетелей инцидента.

Воевода Западнопоморского воеводства Адам Рудовский сегодня, 3 марта, сообщил, что в результате ДТП ранения получили 20 человек в возрасте от 5 до 62 лет.

По его словам, среди пострадавших есть шесть граждан Украины, а также шесть детей.

Двое пострадавших в возрасте 22 и 58 лет находятся в критическом состоянии, четверо - в тяжелом. Травмированных госпитализировали в семь больниц польского города.

ДТП с украинскими

Напомним, польские СМИ 27 января сообщили, что недалеко от польско-украинской границы автобус из Украины попал в ДТП. Известно, что автобус на повороте перевернулся на бок. Спикер МИД в комментарии РБК-Украина сообщил, что в результате ДТП пострадали 20 граждан Украины.

Также 19 января в Польше автобус с 26 украинцами попал в аварию. В результате аварии двое украинцев получили незначительные травмы. А в декабре в Словакии в ДТП попал автобус, где находились 53 гражданина Украины. Тогда восемь человек пострадали в результате аварии.

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