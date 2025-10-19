RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Самые холодные дни позади: синоптики рассказали, когда в Украине начнет теплеть

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 20 октября (Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ближайшие дни в Украине ожидаются самые холодные температуры октября, однако уже со вторника, 21 октября, синоптики прогнозируют постепенное потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, 20 октября температура воздуха днем составит лишь до +9 градусов, а на юге и Закарпатье - до +11 градусов. В западных областях ночью ожидаются заморозки до -5 градусов, на остальной территории - от +1 до +5 градусов.

В то же время в понедельник по всей стране пройдут дожди из-за влияния циклона, тогда как на западе возможны кратковременные прояснения благодаря антициклону.

Со вторника, 21 октября, температура начнет постепенно повышаться. До конца недели в большинстве областей ожидается до +14 градусов, а на юге и западе воздух прогреется еще выше.

В Киеве 20 октября синоптики прогнозируют влажную и холодную погоду с дождями, температура днем составит около +8 градусов. Самым теплым днем в столице, по предварительным прогнозам, станет четверг, 23 октября.

 

Напомним, мы писали, что утром 14 октября на высокогорье Карпат зафиксировали сильный мороз - температура воздуха снизилась до минус 7 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине