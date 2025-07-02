Худшее мороженое, которое лучше не покупать в магазинах летом

Какое мороженое лучше не покупать?

Мороженое с большим количеством добавок

Если в составе слишком много непонятных названий, а содержание сахара и жиров зашкаливает, лучше выбрать другой вариант. Это касается десертов с большим количеством искусственных сиропов, цукатов, глазури.

Дешевое мороженое "на растительных жирах"

Часто вместо натуральных молочных жиров в нем используются пальмовое или кокосовое масла, которые могут быть менее полезными, особенно если они гидрогенизированы. Всегда проверяйте состав.

Сорбеты с высоким содержанием сахара

Некоторые сорбеты, хоть и не содержат молочных жиров, могут быть перенасыщены сахаром и искусственными компонентами.

Чего не должно быть в хорошем и безопасном мороженом

Гидрогенизированные и частично гидрогенизированные масла (трансжиры)

Эти жиры создаются путем химической обработки растительных масел и значительно повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышая "плохой" холестерин. Ищите мороженое, где источником жира является молоко или сливки.

Чрезмерный сахар и высокофруктозный кукурузный сироп

Хотя сахар является естественным компонентом мороженого, его избыток может привести к набору веса, проблемам с зубами, повышению уровня сахара в крови и другим метаболическим нарушениям. Высокофруктозный кукурузный сироп является дешевым заменителем сахара и связан с риском развития диабета и ожирения.

Искусственные красители (например, E102, E110, E122, E124, E133)

Многие синтетические красители, особенно те, которые придают яркие "ненатуральные" цвета, могут вызвать аллергические реакции, гиперактивность у детей (синдром дефицита внимания с гиперактивностью) и даже имеют потенциально канцерогенные свойства.

Например, диоксид титана (E171), который используется для придания белого цвета, уже запрещен в пищевых продуктах в Европейском Союзе из-за потенциального вреда наночастиц.

Искусственные ароматизаторы

Вместо натуральных экстрактов (например, ванили), производители могут использовать синтетические ароматизаторы, которые могут вызвать аллергии или быть менее безопасными при длительном потреблении.

Некоторые эмульгаторы и стабилизаторы (например, каррагинан E407, полисорбат 80, карбоксиметилцеллюлоза E466)

Эти добавки придают мороженому желаемую текстуру и предотвращают образование кристаллов льда. Однако некоторые исследования связывают их с потенциальными проблемами пищеварения, воспалительными процессами в кишечнике и негативным влиянием на микробиом.

Соевый лецитин (E476) в избытке также может вызвать аллергические реакции.

Консерванты (например, бензоат натрия E211)

Натуральное мороженое имеет относительно короткий срок хранения. Долгий срок годности может указывать на использование консервантов, которые, хотя и разрешены, могут быть нежелательными при регулярном употреблении, особенно для людей, склонных к аллергиям.

Модифицированный крахмал

Некоторые исследования указывают, что генетически модифицированный крахмал может вызывать нарушения обмена веществ. Лучше искать мороженое с простым и понятным составом.

Растительные жиры низкого качества

Хотя не все растительные жиры вредны, если в мороженом используются дешевые растительные жиры вместо молочных, это может свидетельствовать о низком качестве продукта.

Ищите мороженое, изготовленное по ДСТУ 4733 (в Украине это стандарт для мороженого на молочной основе). Если стоит ДСТУ 4735, это означает, что используются заменители животных жиров.

Чем заменить "плохое" мороженое?

Если вы любите освежиться мороженым, но хотите делать это без вреда для здоровья - хорошая новость: вкусных и простых альтернатив хватает.

Например, можно сделать домашнее мороженое. Это совсем не сложно: понадобятся всего несколько натуральных ингредиентов - замороженные ягоды или бананы, немного йогурта или кефира, ложка мёда для сладости. Взбили все в блендере - и уже есть собственный холодный десерт без лишних добавок.

Еще один вариант - замороженный сок из свежих фруктов или ягод. Это отличный способ утолить жажду и избежать кучи сахара, который часто добавляют в магазинное мороженое.

Не менее вкусным может быть замороженный натуральный йогурт. Добавьте в него кусочки любимых фруктов или ягод - и получите легкий, полезный летний десерт.

И самая простая идея - просто заморозьте кусочки банана, винограда или клубники. Они идеально заменят фабричное мороженое в жаркую пору и подарят ощущение свежести.