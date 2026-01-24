Худшая ситуация на Троещине: в Киеве 600 домов без всех коммунальных услуг

Самая сложная ситуация сейчас на Троещине. В районе около 600 жилых домов остаются без электроэнергии, теплоснабжения и воды.

В районах разворачивают дополнительные пункты обогрева

Из-за сложной ситуации в Деснянском районе разворачивают дополнительные пункты обогрева - к уже имеющимся 145. Речь идет об опорных пунктах, где жители смогут находиться не только днем, но и ночью.

Школы переоборудуют под опорные пункты

Опорные пункты обустраивают, в частности, в школах №263, №264, №306, №275 и №293.

Там устанавливают мобильные котельные, обеспечивают возможности для ночлега - карематы и питание. Мобильные котельные уже направлены для оперативного подключения.

ГСЧС установит дополнительные палатки

Кроме этого, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернет дополнительные палатки-пункты обогрева для помощи жителям пострадавших районов.

Городская власть работает над преодолением кризиса

"Городские службы делают все, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, вызванную атаками врага, который пытается оставить столицу без света, тепла и воды", - заявил Кличко.

Работа спасателей и городских служб

В то же время, в МВД отметили, что в столице на местах российских ударов работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и городские службы. К аварийно-восстановительным работам привлечено около 150 спасателей-верхолазов из разных регионов Украины, в частности из Сум, Львова, Одессы, Черкасс, Ивано-Франковска и Тернополя. Работы проводятся поэтапно с соблюдением всех правил безопасности.

Пункты несокрушимости и обогрева

Параллельно организована поддержка населения. В Киеве развернуто более 1300 пунктов несокрушимости, в том числе и на базе бизнеса. Дополнительно работает 91 пункт обогрева ГСЧС на 68 локациях, преимущественно во дворах многоэтажных домов.

Обеспечение питанием

Совместно с партнерами организовано обеспечение людей питанием - уже выдано более 6000 порций еды. Продовольственные службы ГСЧС поддерживают как жителей города, так и сводные отряды спасателей.

В случае отсутствия тепла, электро- или водоснабжения граждан призывают звонить по телефону 112. Операторы предоставят информацию о ближайших пунктах несокрушимости, обогрева или укрытия. При отсутствии мобильной связи можно обратиться через WI-FI и приложение 112 Ukraine.