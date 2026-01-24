Худшая ситуация на Троещине: в Киеве 600 домов без всех коммунальных услуг

В столице коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением поставок света, тепла и воды после ночной массированной атаки РФ на критическую инфраструктуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Самая сложная ситуация сейчас на Троещине. В районе около 600 жилых домов остаются без электроэнергии, теплоснабжения и воды.
Из-за сложной ситуации в Деснянском районе разворачивают дополнительные пункты обогрева - к уже имеющимся 145. Речь идет об опорных пунктах, где жители смогут находиться не только днем, но и ночью.
Опорные пункты обустраивают, в частности, в школах №263, №264, №306, №275 и №293.
Там устанавливают мобильные котельные, обеспечивают возможности для ночлега - карематы и питание. Мобильные котельные уже направлены для оперативного подключения.
Кроме этого, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернет дополнительные палатки-пункты обогрева для помощи жителям пострадавших районов.
"Городские службы делают все, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, вызванную атаками врага, который пытается оставить столицу без света, тепла и воды", - заявил Кличко.
В то же время, в МВД отметили, что в столице на местах российских ударов работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и городские службы. К аварийно-восстановительным работам привлечено около 150 спасателей-верхолазов из разных регионов Украины, в частности из Сум, Львова, Одессы, Черкасс, Ивано-Франковска и Тернополя. Работы проводятся поэтапно с соблюдением всех правил безопасности.
Параллельно организована поддержка населения. В Киеве развернуто более 1300 пунктов несокрушимости, в том числе и на базе бизнеса. Дополнительно работает 91 пункт обогрева ГСЧС на 68 локациях, преимущественно во дворах многоэтажных домов.
Совместно с партнерами организовано обеспечение людей питанием - уже выдано более 6000 порций еды. Продовольственные службы ГСЧС поддерживают как жителей города, так и сводные отряды спасателей.
В случае отсутствия тепла, электро- или водоснабжения граждан призывают звонить по телефону 112. Операторы предоставят информацию о ближайших пунктах несокрушимости, обогрева или укрытия. При отсутствии мобильной связи можно обратиться через WI-FI и приложение 112 Ukraine.
В ночь на 24 января российские войска совершили очередную комбинированную атаку по Украине, применив более 375 ударных дронов и 21 ракету различных типов. Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, однако полностью избежать попаданий не удалось.
Больше всего от удара пострадал Киев - повреждения зафиксированы в пяти районах столицы. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.
Также из-за обстрелов на левом берегу Киева возникли перебои с теплоснабжением и водоснабжением: без отопления остались почти 6 тысяч домов.