Зеленский о ситуации на фронте: оккупант не достигает своей задачи
Российская Федерация не может выполнить задачу, которая являлась главной причиной активизации наступления на Харьковскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.
"Сегодня, как и каждый день, первоочередное наше внимание всем районам боевых действий - всей линии защиты. Был доклад главкома - генерал Сырский как раз на передовой, непосредственно в наших боевых бригадах. Результаты этих дней - всей недели - мы имеем более прочные позиции в Харьковской области", - рассказал Зеленский.
Украинский президент подчеркнул, что наши силы достаточно эффективно уничтожают оккупанта на Донецких направлениях - в частности, в районах города Часов Яр.
"Собственно оккупант не достигает своей задачи - растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковской до Донецкой областей", - подчеркнул Зеленский.
Наступление на Харьковскую область
Напомним, с 10 мая российские оккупанты начали активизацию боевых действий на Харьковском направлении. Сначала военные РФ пытались прорвать линию обороны ВСУ, а затем попытались растянуть линию активных боевых действий в сторону Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что России удалось расширить зону боевых действий в области еще на 70 километров.
В то же время, уже вчера, 18 мая Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины в течение этой недели смогли придать больше уверенности в Харьковском направлении.
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