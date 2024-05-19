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Зеленский о ситуации на фронте: оккупант не достигает своей задачи

Украина, Воскресенье 19 мая 2024 19:32
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Зеленский о ситуации на фронте: оккупант не достигает своей задачи Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация не может выполнить задачу, которая являлась главной причиной активизации наступления на Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня, как и каждый день, первоочередное наше внимание всем районам боевых действий - всей линии защиты. Был доклад главкома - генерал Сырский как раз на передовой, непосредственно в наших боевых бригадах. Результаты этих дней - всей недели - мы имеем более прочные позиции в Харьковской области", - рассказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что наши силы достаточно эффективно уничтожают оккупанта на Донецких направлениях - в частности, в районах города Часов Яр.

"Собственно оккупант не достигает своей задачи - растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковской до Донецкой областей", - подчеркнул Зеленский.

Наступление на Харьковскую область

Напомним, с 10 мая российские оккупанты начали активизацию боевых действий на Харьковском направлении. Сначала военные РФ пытались прорвать линию обороны ВСУ, а затем попытались растянуть линию активных боевых действий в сторону Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что России удалось расширить зону боевых действий в области еще на 70 километров.

В то же время, уже вчера, 18 мая Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины в течение этой недели смогли придать больше уверенности в Харьковском направлении.

РБК-Украина также сообщало, куда обратиться, если вам необходимо эвакуироваться из Харьковской области.

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