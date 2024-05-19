Зеленский о ситуации на фронте: оккупант не достигает своей задачи

Российская Федерация не может выполнить задачу, которая являлась главной причиной активизации наступления на Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня, как и каждый день, первоочередное наше внимание всем районам боевых действий - всей линии защиты. Был доклад главкома - генерал Сырский как раз на передовой, непосредственно в наших боевых бригадах. Результаты этих дней - всей недели - мы имеем более прочные позиции в Харьковской области", - рассказал Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что наши силы достаточно эффективно уничтожают оккупанта на Донецких направлениях - в частности, в районах города Часов Яр.

"Собственно оккупант не достигает своей задачи - растянуть наши силы и этим ослабить Украину на широком фронте от Харьковской до Донецкой областей", - подчеркнул Зеленский.