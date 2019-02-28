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Найєм та Заліщук подали нові заяви про вихід з БПП

Новини » Політика    28.02.2019 - 13:39
Найєм та Заліщук подали нові заяви про вихід з БПП
Фото: Мустафа Найєм (РБК-Україна)

Нардепи подали заяви на ім'я Парубія

Нардепи Мустафа Найєм та Світлана Заліщук подали нові заяви про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенка" у Верховній раді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінки нардепів у Facebook.

Сьогодні Найєм та Заліщук подали заяви про виключення з фракції на ім'я її голови Артура Герасимова. У такому разі при виключенні з фракції вони зберегли б депутатські мандати. При подачі заяви на ім'я спікера парламенту Андрія Парубія після виключення з фракції нардепів позбавлять мандатів.

 

Фото: заяви нардепів

Зазначимо, Найєм пояснив свою заяву тим, що давно перебуває "по різні сторони ціннісних барикад" з БПП. Заліщук зазначила, що депутатський мандат давав їй можливість "боротися за важливі закони і важливі справи".

Нагадаємо, минулої осені РБК-Україна писало, що нардепи Сергій Лещенко, Світлана Заліщук та Мустафа Найєм готують окремий проект перед виборами 2019. Передбачалося, що проект буде створений у форматі громадського руху і повинен об'єднати різні групи активістів по всій Україні.

 

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