Найем уходит с поста главы Госагентства восстановления

"Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", - написал он.

По словам Найема, начиная с ноября прошлого года команда Агентства якобы "начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий".

Он поделился, что сегодня написал заявление об увольнении и попрощался с командой Агентства и руководителями Служб восстановления в регионах.

"Понимая ответственность, лежащую на нашей команде, я буду выполнять свои обязанности до принятия решения правительством о моем увольнении и передам дела преемникам", - добавил Найем.

Кроме того, перед увольнением он обратился ко всем правоохранительным и контролирующим органам "с просьбой принять все меры по проверке законности и прозрачности решений, принимаемых Агентством".

"В настоящее время вся наша команда и Службы восстановления в регионах продолжают работать в штатном режиме", - подытожил Найм.

Кто такой Мустафа Найем

Мустафа Найем родился 28 июня 1981 года в Кабуле (Афганистан). Народный депутат Верховной Рады 8-го созыва. С 2006 по 2014 год работал корреспондентом и автором журналистских расследований в "Украинской правде", вел там свой блог. До этого работал корреспондентом в газете "Коммерсант" и ИА "Контекст медиа".

В 2013-2014 годах являлся одним из основателей и журналистом "Общественного телевидения". Являлся членом правления партии "ДемАльянс". В ноябре того же года Найем вышел из руководства партии. С 2019 года работал заместителем генерального директора в "Укроборонпроме", в 2021 году заявил, что его сократили с должности. Работал заместителем бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

В 2023 году Найем был назначен главой Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.