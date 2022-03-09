Знайдуть іншу бензоколонку, - Зеленський про ембарго США і Британії на енергоносії РФ

Президент України Володимир Зеленський висловився про ембарго на імпорт нафти та газу з Росії, затверджене владою США і Великої Британії, та подякував лідерам країн за важливе рішення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

Зеленський наголосив, що Штати зробили крок, який "відчутно послабить окупантів, і змусить платити за агресію і відповідати за зло, яке вони скоїли".

"Америка забороняє імпорт нафти, нафтопродуктів, газу і вугілля з Росії. Забороняє громадянам США будь-які інвестиції в Російський паливно-енергетичний комплекс", - сказав президент.

Він висловив особисту подяку американському колезі Джо Байдену за це рішення - "за це лідерство і максимально потужний сигнал всьому світу".

"Він дуже простий: кожен цент, сплачений РФ вона перетворює на кулі та снаряди, що летять в інші суверенні держави... Знайдуть іншу бензоколонку", - зазначив Зеленський.

Аналогічне рішення ухвалив і Лондон, вводячи заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів з РФ через розв'язання війни проти України.

Так, Зеленський подякував прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону за принципову позицію у важкі часи.

"Виступаючи сьогодні в британському парламенті, я згадав і інші важкі часи. Інші, але такі подібні.1940 рік. Коли тиранія загрожувала, як вона думала, на невеликому острові. І була впевнена, що острів не витримає жорстоких ударів, бомбардувань і блокади. А вийшло, що острів зміг більше, ніж тиранія. Мав мудрість і витримку, і друзів, і силу. І вірив у майбутнє - свою і свободу в Європі. Як ми віримо, як ми боремося. І як ми - переможемо", - наголосив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський виступив зі зверненням