Знайдуть іншу бензоколонку, - Зеленський про ембарго США і Британії на енергоносії РФ
Президент України Володимир Зеленський висловився про ембарго на імпорт нафти та газу з Росії, затверджене владою США і Великої Британії, та подякував лідерам країн за важливе рішення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.
Зеленський наголосив, що Штати зробили крок, який "відчутно послабить окупантів, і змусить платити за агресію і відповідати за зло, яке вони скоїли".
"Америка забороняє імпорт нафти, нафтопродуктів, газу і вугілля з Росії. Забороняє громадянам США будь-які інвестиції в Російський паливно-енергетичний комплекс", - сказав президент.
Він висловив особисту подяку американському колезі Джо Байдену за це рішення - "за це лідерство і максимально потужний сигнал всьому світу".
"Він дуже простий: кожен цент, сплачений РФ вона перетворює на кулі та снаряди, що летять в інші суверенні держави... Знайдуть іншу бензоколонку", - зазначив Зеленський.
Аналогічне рішення ухвалив і Лондон, вводячи заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів з РФ через розв'язання війни проти України.
Так, Зеленський подякував прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону за принципову позицію у важкі часи.
"Виступаючи сьогодні в британському парламенті, я згадав і інші важкі часи. Інші, але такі подібні.1940 рік. Коли тиранія загрожувала, як вона думала, на невеликому острові. І була впевнена, що острів не витримає жорстоких ударів, бомбардувань і блокади. А вийшло, що острів зміг більше, ніж тиранія. Мав мудрість і витримку, і друзів, і силу. І вірив у майбутнє - свою і свободу в Європі. Як ми віримо, як ми боремося. І як ми - переможемо", - наголосив Зеленський.
Відео: Володимир Зеленський виступив зі зверненням
Нагадаємо, що Велика Британія заявила, що до кінця 2022 року повністю відмовиться від російської нафти і газу. Аналогічну заяву раніше зробили і в США.
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