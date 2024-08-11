Дольше всего в Чехии. За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы

Дольше всего на свое жилье нужно зарабатывать в Чехии

Труднее всего купить собственную квартиру тем, кто работает в Чехии. Это следует из данных обзора европейского рынка жилья Property Index 2024 от консалтинговой компании Deloitte.

Аналитики сравнивали средние цены на новую стандартную квартиру на 70 кв. м в странах Европы. Наихудшая ситуация с шансами заработать на свое жилье – в Чехии. В этой стране нужно отложить полностью зарплату за 13 лет, чтобы купить себе квартиру.

"Чехия была самой плохой и в рейтинге прошлого года, тогда только Словакия опередила ЧР. Мы финишировали предпоследними. Теперь мы снова самые плохие во всей Европе. Собственное жилье в Чехии остается недоступным и не похоже, что это изменится", - отметил Мирослав Линхарт, старший партнер финансового отдела консалтинга Deloitte.

Недоступным остается жилье и в столице Чехии. Прага остается вторым наименее доступным мегаполисом в Европе. Чтобы купить здесь квартиру, нужно отложить 13,5 годовых зарплат. На первом месте – Амстердам (Нидерланды), где на жилье нужно зарабатывать 15,1 года.

Фото: Новое жилье (unsplash.com/steven-ungermann)

Какая доступность жилья в разных странах

Столько лет придется откладывать всю зарплату на покупку квартиры в странах:

Чехия – 13,3;

Словакия – 12,7;

Ирландия, Венгрия, Израиль – 10,2;

Сербия, Франция – 9,8;

Хорватия – 8,3;

Польша – 7,9;

Босния и Герцеговина – 7,7;

Нидерланды, Великобритания – 7,2;

Словения – 6,9;

Греция – 6,8;

Румыния – 5,9;

Италия – 5,3;

Норвегия – 4,8;

Дания – 4,7.

Во многих странах цены на новое жилье выросли. Больше всего – в Венгрии (на 10,6%), также – в Норвегии (на 9,1%). На 6-8% подорожала недвижимость в Польше (+7,9%), Чехии (+6,8%) и Боснии и Герцеговине (+6,3%).

Диапазон стоимости жилья за квадратный метр в странах Европы, включенных в обзор – от 1315 евро/кв. м (Босния и Герцеговина) до 4920 евро/кв. м (Австрия). Самое дорогое жилье также в Германии (4700 евро/кв. м). Средняя стоимость нового жилья в Чехии – 4112 евро/кв.м, в Польше – 2219 евро/кв. м.