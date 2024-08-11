Дольше всего в Чехии. За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы

Украинские беженцы в Европе успешно интегрируются в местную жизнь. Многие из них планируют оставаться за границей на годы и интересуются возможностью приобрести собственное жилье.
За сколько лет можно заработать на квартиру в странах ЕС, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.
Труднее всего купить собственную квартиру тем, кто работает в Чехии. Это следует из данных обзора европейского рынка жилья Property Index 2024 от консалтинговой компании Deloitte.
Аналитики сравнивали средние цены на новую стандартную квартиру на 70 кв. м в странах Европы. Наихудшая ситуация с шансами заработать на свое жилье – в Чехии. В этой стране нужно отложить полностью зарплату за 13 лет, чтобы купить себе квартиру.
"Чехия была самой плохой и в рейтинге прошлого года, тогда только Словакия опередила ЧР. Мы финишировали предпоследними. Теперь мы снова самые плохие во всей Европе. Собственное жилье в Чехии остается недоступным и не похоже, что это изменится", - отметил Мирослав Линхарт, старший партнер финансового отдела консалтинга Deloitte.
Недоступным остается жилье и в столице Чехии. Прага остается вторым наименее доступным мегаполисом в Европе. Чтобы купить здесь квартиру, нужно отложить 13,5 годовых зарплат. На первом месте – Амстердам (Нидерланды), где на жилье нужно зарабатывать 15,1 года.
Столько лет придется откладывать всю зарплату на покупку квартиры в странах:
Во многих странах цены на новое жилье выросли. Больше всего – в Венгрии (на 10,6%), также – в Норвегии (на 9,1%). На 6-8% подорожала недвижимость в Польше (+7,9%), Чехии (+6,8%) и Боснии и Герцеговине (+6,3%).
Диапазон стоимости жилья за квадратный метр в странах Европы, включенных в обзор – от 1315 евро/кв. м (Босния и Герцеговина) до 4920 евро/кв. м (Австрия). Самое дорогое жилье также в Германии (4700 евро/кв. м). Средняя стоимость нового жилья в Чехии – 4112 евро/кв.м, в Польше – 2219 евро/кв. м.
Напомним, мы писали, сколько стоит купить квартиру в городах Польши летом.
Также мы рассказывали, сколько стоит купить дом в странах Европы.
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