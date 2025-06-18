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Жилье в пригороде. Сколько стоят квартиры под Киевом и где дешевле всего

Среда 18 июня 2025 15:59
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Жилье в пригороде. Сколько стоят квартиры под Киевом и где дешевле всего Какие цены на недвижимость под Киевом (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 65 тысяч долларов, а кое-где в пригороде такое же жилье можно купить почти в три раза дешевле.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, какие цены на жилье под Киевом и где дешевле всего.

Сколько стоит недвижимость под Киевом

Самые низкие цены на вторичном рынке в городах-спутниках Киева - в Гостомеле. В среднем там однокомнатные квартиры стоят 26 тысяч долларов, двухкомнатные - 45 200 долларов, трехкомнатные - 64 500 долларов.

Немного дороже жилье в Буче. Там однокомнатные квартиры продают за 34 500 долларов, двухкомнатные - 52 300 долларов, трехкомнатные - 79 тысяч долларов.

Ирпень также входит в тройку городов под Киевом с самой дешевой недвижимостью. Однокомнатные квартиры здесь стоят 37 тысяч долларов, двухкомнатные - 56 тысяч долларов, трехкомнатные - 66 800 долларов.

Жилье в пригороде. Сколько стоят квартиры под Киевом и где дешевле всегоЦены на недвижимость в Киеве и пригороде (скриншот)

В Вишневом, Броварах и Вышгороде почти одинаковые цены на недвижимость. Однокомнатные квартиры стоят 43 тысячи, 44 500 и 45 тысяч долларов, соответственно. Двухкомнатные квартиры в Вишневом и Броварах продают за 63 и 64 тысячи долларов, а вот в Вышгороде - за 55 300 долларов. Цены на трехкомнатные квартиры в этих городах составляют 72-74 тысячи долларов.

Самое дорогое в пригороде Киева жилье в Софиевской и Петропавловской Борщаговках. Однокомнатные квартиры продают за 48 тысяч и 52 тысячи долларов, соответственно. Цены здесь выше, чем в столичном Деснянском районе.

Двухкомнатные квартиры стоят 74 400 и 76 тысяч долларов, трехкомнатные - 100 и 98 900 долларов, соответственно.

Читайте также о том, где сейчас более высокие цены на недвижимость - во Львове или Киеве.

Ранее мы писали о том, что цены на вторичном рынке недвижимости Украины продолжают расти, в некоторых городах они подскочили более чем на 10% за полгода. Рекордсменом снова стал Ужгород - здесь однокомнатные квартиры подорожали на 19% в валюте.

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