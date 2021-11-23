У Чорному морі перекинувся човен: є загиблі, а одна людина зникла безвісти

У понеділок, 22 листопада, у Чорному морі перекинувся човен з людьми. Внаслідок трагедії двоє людей загинули, а ще одна людина зникла безвісти.

Інцидент стався в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань. Перевернутий алюмінієвий човен виявив місцевий рибалка приблизно о 08:53 і зателефонував рятувальникам.

Вони прибули на місце, де за допомогою гумового човна AQUASTAR-400 дісталися місця трагедії. Там вони виявили тіла двох загиблих чоловіків - 1949 і 1961 років народження. Тіла транспортували на берег.

За словами очевидця, в човні знаходилися 3 людини. Тому рятувальники продовжили пошуки третього чоловіка 1967 року народження - його досі шукають.