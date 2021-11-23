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У Чорному морі перекинувся човен: є загиблі, а одна людина зникла безвісти

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Миколаївська область, Вівторок 23 листопада 2021 13:59
У Чорному морі перекинувся човен: є загиблі, а одна людина зникла безвісти Фото: у Чорному морі перекинувся човен з людьми (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 22 листопада, у Чорному морі перекинувся човен з людьми. Внаслідок трагедії двоє людей загинули, а ще одна людина зникла безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС у Миколаївській області.

Інцидент стався в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань. Перевернутий алюмінієвий човен виявив місцевий рибалка приблизно о 08:53 і зателефонував рятувальникам.

Вони прибули на місце, де за допомогою гумового човна AQUASTAR-400 дісталися місця трагедії. Там вони виявили тіла двох загиблих чоловіків - 1949 і 1961 років народження. Тіла транспортували на берег.

За словами очевидця, в човні знаходилися 3 людини. Тому рятувальники продовжили пошуки третього чоловіка 1967 року народження - його досі шукають.

Нагадаємо, на півдні Іспанії перекинувся човен з мігрантами під час спроби переходу з Алжиру. За повідомленням іспанської берегової охорони, 12 мігрантів зникли безвісти, двох вдалося врятувати.

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Чорне море
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