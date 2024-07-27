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В ближайший час в Киеве ожидается гроза

Киев, Суббота 27 июля 2024 13:40
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В ближайший час в Киеве ожидается гроза Фото: в Киеве ожидается гроза 27 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайший час в Киеве ожидается гроза. Непогода может продлится до конца суток, 27 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"В ближайший час, с удержанием до конца суток 27 июля, в столице ожидается гроза!" - говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы просят не пугаться звуков грома.

"Будьте внимательны и осторожны! При объявлении воздушной тревоги - немедленно направляйтесь в укрытия!" - добавляют в администрации.

Погода в Украине

Из-за климатических изменений аномальные явления могут случаться чаще, чем раньше. В частности, в последнее время в Украине участились грозы.

В связи с этим очень важно знать, как вести себя во время грозы. Ведь, в зависимости от того, где именно вас застала гроза, вести себя во время непогоды нужно по-разному.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как вести себя во время грозы, если она застала в помещении; на улице в поле, в лесу, на реке; в лодке на водоеме или во время плавания. Кроме того, не мало важно знать правила безопасности в случае шаровой молнии.

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