В ближайший час в Киеве ожидается гроза

"В ближайший час, с удержанием до конца суток 27 июля, в столице ожидается гроза!" - говорится в сообщении.

Погода в Украине

Из-за климатических изменений аномальные явления могут случаться чаще, чем раньше. В частности, в последнее время в Украине участились грозы.

В связи с этим очень важно знать, как вести себя во время грозы. Ведь, в зависимости от того, где именно вас застала гроза, вести себя во время непогоды нужно по-разному.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как вести себя во время грозы, если она застала в помещении; на улице в поле, в лесу, на реке; в лодке на водоеме или во время плавания. Кроме того, не мало важно знать правила безопасности в случае шаровой молнии.

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