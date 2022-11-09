Ближайший соратник Путина отправился на переговоры в Иран

Влиятельный секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду, 9 ноября, находится в Тегеране для консультаций с официальными лицами Ирана по вопросам безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
" В Тегеране Патрушев проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран", - цитирует ТАСС пресс-службу Совбеза России.
Визит состоялся на фоне обвинений в том, что Иран поставил в Россию беспилотники-камикадзе для поддержки вторжения Москвы в Украину.
На выходных Тегеран признал, что впервые отправил в Москву "небольшое количество" беспилотников, но заявил, что они были отправлены до начала войны.
Россия использовала иранские беспилотники для атак на энергетическую инфраструктуру Украины в ходе серии атак за последние недели, которые вынудили Украину вести веерные отключения электроэнергии в крупных городах, в том числе в Киеве.
Накануне издание Sky News сообщило, что Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на дроны, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре.
В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала в Иране 2400 дронов-камикадзе, которые используются в войне против Украины.