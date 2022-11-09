Ближайший соратник Путина отправился на переговоры в Иран

" В Тегеране Патрушев проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран", - цитирует ТАСС пресс-службу Совбеза России.

Визит состоялся на фоне обвинений в том, что Иран поставил в Россию беспилотники-камикадзе для поддержки вторжения Москвы в Украину.

На выходных Тегеран признал, что впервые отправил в Москву "небольшое количество" беспилотников, но заявил, что они были отправлены до начала войны.

Россия использовала иранские беспилотники для атак на энергетическую инфраструктуру Украины в ходе серии атак за последние недели, которые вынудили Украину вести веерные отключения электроэнергии в крупных городах, в том числе в Киеве.