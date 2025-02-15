"В ближайшие недели": Трамп анонсировал встречу со Стармером

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен встретиться с премьер-министром Британии Киром Стармером. Их встреча должна состоятся в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В пятницу Трамп рассказал журналистам в Белом доме, что недавно у него был телефонный разговор с британским премьером.

"Он попросил о встрече, и я согласился на встречу. У нас будет дружеская встреча. У нас происходит много хорошего", - сказал президент США.

Он добавил, что Стармер хотел бы приехать в Штаты "уже на следующей неделе или через неделю". Также Трамп повторил, что встреча организована по просьбе премьера и он не уверен, что имеет Стармер надеется обсудить.

CNN уточняет, что это произошло после того, как Трамп объявил о введении "зеркальных" ответных пошлин против всех торговых партнеров США без исключений.