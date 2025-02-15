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"В ближайшие недели": Трамп анонсировал встречу со Стармером

Суббота 15 февраля 2025 05:43
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"В ближайшие недели": Трамп анонсировал встречу со Стармером Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен встретиться с премьер-министром Британии Киром Стармером. Их встреча должна состоятся в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В пятницу Трамп рассказал журналистам в Белом доме, что недавно у него был телефонный разговор с британским премьером.

"Он попросил о встрече, и я согласился на встречу. У нас будет дружеская встреча. У нас происходит много хорошего", - сказал президент США.

Он добавил, что Стармер хотел бы приехать в Штаты "уже на следующей неделе или через неделю". Также Трамп повторил, что встреча организована по просьбе премьера и он не уверен, что имеет Стармер надеется обсудить.

CNN уточняет, что это произошло после того, как Трамп объявил о введении "зеркальных" ответных пошлин против всех торговых партнеров США без исключений.

Напомним, в западных СМИ пишут, что на данный момент Трамп лишь обнародовал свой план повышения тарифов США в соответствии с налоговыми ставками, которые другие страны взимают на импорт из Штатов.

"Из соображений справедливости я решил взимать взаимный тариф. Это справедливо для всех. Ни одна другая страна не может жаловаться", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что пошлины будет ровно такими же, которые другие страны устанавливают на американские товары.

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