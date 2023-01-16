В ближайшие дни и недели ожидается повышение авиаактивности в Беларуси

Российское командование проводит ротацию техники и личного состава в Беларуси. Кроме того, там в ближайшие дни и недели ожидается увеличение авиаактивности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
"Вчера на аэродром "Барановичи" прилетали и 4 военно-транспортных самолета: Ан-12 и Ан-26 ВКС РФ. Есть основания полагать, что они могли привезти боеприпасы для истребителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным участников мониторинговой группы, российская техника продолжает перемещаться по железной дороге.
"Хотя их интенсивность в сравнении с предыдущими днями немного снизилась. Эшелоны с техникой и личным составом ВС РФ фиксировались в: Барановичах, Слониме, Гомеле и на перегоне Житковичи-Гомель", - добавляют авторы.
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Согласно выводам "Беларускі Гаюн", ВС РФ продолжают вывозить из Беларуси часть своей военной техники и личного состава, в то же время фиксируется прибытие и новых эшелонов, что говорит о ротации мобилизованных ВС РФ на беларусских полигонах.
"Прилет новых истребителей ВКС РФ для стартующих учений указывает на их масштаб, в ближайшие дни и недели стоит ожидать значительного увеличения авиаактивности в Беларуси, в первую очередь на большинстве аэродромов и полигонов", - констатируют в заявлении.
Напомним, что сегодня в Беларуси стартовали совместные с Россией авиационные учения.
В Воздушных силах ВСУ считают, что пока эти российско-белорусские учения не представляют угрозы. В то же время военные не исключают, что в Украине может быть больше воздушных тревог из-за авиационных учений в Беларуси, в которых принимает участие и Россия.
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