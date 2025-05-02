Не в ближайшее время: Вэнс не верит в быстрое окончание войны в Украине

Он отметил, что цель США сейчас заключается в том, чтобы помочь найти РФ и Украине "компромиссную позицию" для прекращения войны.

"Теперь, когда каждая сторона знает условия мира другой, это зависит от россиян и украинцев. Именно от них зависит, достигнут ли соглашения и прекратят ли этот жестокий, жестокий конфликт", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

При этом вице-президент США считает, что война не закончится в ближайшее время.

"Это никуда не денется, Брет (ведущий Fox News Брет Байер, - ред.). Это не закончится в ближайшее время", - добавил он.

Вэнс в интервью также защитил подход Трампа в отношении Украины.

"Да, конечно, [украинцы] разъярены тем, что на них было совершено нападение. Но будем ли мы продолжать терять тысячи и тысячи солдат из-за нескольких миль территории туда или сюда?" - заявил Вэнс.