Ближайшие недели должны определить, как россияне будут атаковать Покровск, - Forbes

Как пишет издание, как именно россияне будут наступать в Донецкой области зависит от того, удастся ли им ликвидировать удерживаемые украинскими военными выступления вокруг Курахово, что к востоку от Великой Новоселки. Отмечается, что украинские силы на выступлении могут угрожать линиям снабжения россиян, которые наступают на Покровск на севере.

По данным Forbes, там собрано до девяти российских полков и бригад с максимальной численностью до 18 000 солдат. При этом россияне продолжают использовать механизированные и пешие пехотные атаки. Это дает им медленное продвижение в восточную и центральную часть Курахово и к югу от Курахово. При этом худшим сценарием для Украины является "прорезание" российскими войсками выступа между двумя селами на севере, тогда силы ВСУ на востоке будут отрезаны.

Forbes пишет, что в случае, если украинские силы отступят, то российские войска "выпрямят" линию фронта с юга на север от Великой Новоселки до Покровска. Таким образом россияне уменьшат угрозу своим флангам в период, когда они попытаются взять в осаду Покровск.

Однако, если ВСУ удержат свои позиции, то россияне могут решить рискнуть флангами и все равно атаковать Покровск. В издании считают, что то, как скоро может начаться осада, зависит от многих факторов.

На это может повлиять как зимняя погода, так и то, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может прекратить оказывать помощь Украине и лишить украинские войска критически важного вооружения.

В Forbes считают, что ближайшие недели должны определить, как ВС РФ атакуют Покровск. Но из общей ситуации становится понятно, что атаковать они точно будут.

Ситуация на фронте и военная помощь США

Покровское направление остается одним из самых сложных участков фронта. Российские войска находятся на расстоянии около 11 км от города, что заставляет местные власти призывать жителей к эвакуации.

По словам главнокомандующего Александра Сырского, враг имеет значительное преимущество в живой силе и технике. Ежедневно происходит более 50 боевых столкновений, во время которых россияне теряют до 300 солдат.