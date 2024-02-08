На крупнейшем танковом хранилище Беларуси настроили ангаров. "Гаюн" назвал возможные причины

Белоруссия построила десятки ангаров на одном из крупнейших танковых хранилищ страны. Одна из причин такого шага - скрытность хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на motolko.help .

Как пишет издание, в октябре 2022 года Беларусь передала России 211 единиц военной техники, среди которой были 98 танков Т-72А. Их вывезли с 969-й базы резерва танков в городском поселке Уречье, который расположен в Любанском районе Минской области. База является одним из крупнейших мест хранения неприкосновенного запаса различной военной техники, но прежде всего именно танков.

Строительство ангаров

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" проанализировала снимки и пришла к выводу, что с 2017 по 2024 год на территории 969-й базы было построено 25 ангаров различного типа, а всю технику, которая хранилась под открытым небом - переместили под навесы.

Согласно госзакупкам, выяснилось, что только с 2022 по 2023 год на территории вышеупомянутой базы построили:

три навеса на 20 машиномест каждый;

навес для хранения автомобильной техники на 48 машиномест каждый;

два навеса для хранения автомобильной техники на 24 машиномест каждый и др.

Только в течение 2022-2023 годов на территории базы резерва танков было построено по меньшей мере шесть навесов на 156 машиномест.

Фото: Беларусь построила десятки ангаров в крупнейшем танковом хранилище страны (motolko.help)

В частности строительство ангаров в течение 2022 и 2023 годов проводились в:

1868-й артиллерийской базе вооружения (в/ч 63604, Гомель),

288-й базе резерва автомобильной техники (в/ч 48668, Старые Дороги) и др.

"Отметим, что техника неприкосновенного запаса накапливается в мирное время для обеспечения мобилизационного развертывания войск. Допускается хранение техники в хранилищах, под навесами, или оборудованных открытых площадках", - пишет издание.

Существуют такие категории условий хранения техники:

легкая (Л) - в отапливаемых хранилищах;

средняя (С) - в неотапливаемых хранилищах;

жесткая (Ж) - под навесом;

очень жесткая (ОЖ) - при вынужденном хранении на открытых площадках.

Как отмечает издание, на фоне общей милитаризации Беларуси, а также так называемых "внешних угроз", техника, которая ранее хранилась под открытым небом и продавалась на экспорт - стала востребованным ресурсом.

Для чего строили ангары

Перемещение техники под навесы проводят прежде всего для улучшения условий ее хранения. Пребывание под открытым небом на протяжении долгих лет негативно сказывается на ней.

Также еще одной причиной может быть большая скрытность хранения, поскольку практически полностью исключается возможность фиксации изменения ее количества.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины доккупирвоали территории.

В частности в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране.

Как рассказывал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, на территории Беларуси, с целью усиления границы, кроме подразделений пограничной службы, вдоль границы удерживается около 1800 человек из состава вооруженных сил.