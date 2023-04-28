Крупнейший производитель оборудования для металлургии в Европе Danieli уходит из России

Компания Danieli, один из ведущих европейских и мировых производителей оборудования для металлургии, приняла решение о прекращении деятельности на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

Председатель совета директоров Danieli Group Джанпьетро Бенедетти отметил, что выход с российского рынка стал неизбежен в нынешней ситуации.

"Эволюция геополитических сценариев привела нас к пониманию того, что коммерческие отношения и присутствие на российском рынке в его нынешнем состоянии больше невозможны. Поэтому мы решили продать нашу компанию на этой территории", - сказал он.

По его словам, у Danieli уже есть список заинтересованных покупателей.

Ранее, в рамках публикации отчета на официальном сайте, Danieli заявляли: в свете конфликта в Украине компания не только продолжает продажу своих активов в России, но и больше не считает возможным заключение новых контрактов на поставки для российского рынка.

Судя по информации, размещенной на сайте компании, Danieli в России имеет 2 юридических лица - Danieli Russia Engineering LLC и Danieli Volga LLC. Danieli Russia Engineering LLC предоставляет услуги по установке и запуску оборудования на заводах, расположенных на территории России. Danieli Volga LLC является производственной компанией, разрабатывающей и выпускающей различное оборудование (в первую очередь - для металлургических заводов).

До начала полномасштабной войны Danieli являлась одним из основных технологических партнеров украинских металлургических компаний. Так, в январе 2022 года "АрселорМиттал Кривой Рог" совместно с Danieli завершили ремонт конвертера, а в 2019 г. компании совместно провели реконструкцию проводного состояния.

Также Danieli является многолетним партнером Interpipe, вместе с которой в 2012 году компания открыла в Днепре первый в Украине электрометаллургический завод.

В июне 2021 года группа "Метинвест" подписала контракт с Danieli на строительство нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на ММК им. Ильича. Общая сумма инвестиций должна составить более $1 млрд.