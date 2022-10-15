В крупнейшей тюрьме в Тегеране произошел пожар и стрельба

https://twitter.com/IranIntl_En/status/1581352031075303425 В крупнейшей тегеранской тюрьме Эвин, где содержатся политические заключенные, в субботу произошла стрельба и пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iran International и Reuters .

На видео, обнародованных иранскими СМИ, слышны тюремные сирены и выстрелы.

#BREAKING Есть reports and videos of fire на Tehran's notorious Evin Prison. Police Special Units должны быть reportedly deployed, и резиденции sirens и gunshots являются страницы в видео. pic.twitter.com/C3UayIokZF — Iran International English (@IranIntl_En) October 15, 2022

"Я вижу огонь и дым. Много спецназа. Скорая тоже здесь", - сказал свидетель, с которым связалось Reuters.

Также отмечается, что дороги, ведущие в тюрьму Эвин, закрыты для движения.

Iran International сообщает, что по неподтвержденным данным, часть охранников сбежали из тюрьмы из-за пожара.

فیلم کوتاهی از آتش‌‌سوزی در #زندان_اوین



هنوز از علت این آتش‌سوزی خبری اعلام نشده است. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود. https://t.co/A0TVmY6ng0 pic.twitter.com/8uuKa4d5yl — شرق (@SharghDaily) October 15, 2022

Отмечается, что недавно американец иранского происхождения Сиамак Намази, заключенный в Иран на почти 7 лет по обвинениям в шпионаже, которые Вашингтон отверг как безосновательные, вернулся в Эвин после короткого отпуска.

Ранее Human Rights Watch обвинила власти тюрьмы в применении угроз пытками и бессрочным заключении, а также в длительных допросах и отказе в медицинской помощи задержанным.