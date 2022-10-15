У найбільшій в’язниці в Тегерані сталася пожежа і стрілянина

У найбільшій тегеранської в’язницею Евін, де утримуються політичні в’язні, у суботу сталася стрілянина і пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran International та Reuters .

На відео, які оприлюднюють іранські ЗМІ, чутно тюремні сирени та постріли.

#BREAKING There are reports and videos of a fire at Tehran's notorious Evin Prison. The Police Special Units have been reportedly deployed, and prison sirens and gunshots are heard in the videos. pic.twitter.com/C3UayIokZF — Iran International English (@IranIntl_En) October 15, 2022

"Я бачу вогонь і дим. Багато спецназу. Швидка також тут", - сказав свідок, з яким зв'язалося Reuters.

Також зазначається, що дороги, які ведуть до в'язниці Евін, закриті для руху.

Iran International повідомляє, що за непідтвердженими даними, частина охоронців втекли з в'язниці через пожежу.

فیلم کوتاهی از آتش‌‌سوزی در #زندان_اوین



هنوز از علت این آتش‌سوزی خبری اعلام نشده است. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود. https://t.co/A0TVmY6ng0 pic.twitter.com/8uuKa4d5yl — شرق (@SharghDaily) October 15, 2022

Зазначається, що нещодавно американець іранського походження Сіамак Намазі, якого ув'язнили в Ірані на майже 7 років за звинуваченнями у шпигунстві, які Вашингтон відкинув як безпідставні, повернувся в Евін після короткої відпустки.

Раніше Human Rights Watch звинуватила владу в'язниці у застосуванні погроз тортурами та безстроковим ув'язненням, а також у тривалих допитах і відмові у медичній допомозі затриманим.