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У найбільшій в’язниці в Тегерані сталася пожежа і стрілянина

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Іран, Субота 15 жовтня 2022 22:53
У найбільшій в’язниці в Тегерані сталася пожежа і стрілянина Фото: у найбільшій в’язниці в Тегерані сталася пожежа і стрілянина (twitter.com/SharghDaily)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У найбільшій тегеранської в’язницею Евін, де утримуються політичні в’язні, у суботу сталася стрілянина і пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran International та Reuters.

На відео, які оприлюднюють іранські ЗМІ, чутно тюремні сирени та постріли.

"Я бачу вогонь і дим. Багато спецназу. Швидка також тут", - сказав свідок, з яким зв'язалося Reuters.

Також зазначається, що дороги, які ведуть до в'язниці Евін, закриті для руху.

Iran International повідомляє, що за непідтвердженими даними, частина охоронців втекли з в'язниці через пожежу.

Зазначається, що нещодавно американець іранського походження Сіамак Намазі, якого ув'язнили в Ірані на майже 7 років за звинуваченнями у шпигунстві, які Вашингтон відкинув як безпідставні, повернувся в Евін після короткої відпустки.

Раніше Human Rights Watch звинуватила владу в'язниці у застосуванні погроз тортурами та безстроковим ув'язненням, а також у тривалих допитах і відмові у медичній допомозі затриманим.

Як повідомлялося раніше, під час масових протестів, які охопили Іран після смерті дівчини, що була жорстоко затримана поліцією, загинуло 185 людей, серед них є діти.

Детальніше про причини протесті у країні - у матеріалі "Протести в Ірані. Як розвиваються події і чому це великий виклик для ісламу".

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