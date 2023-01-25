Крупнейший поставщик терминалов для приема карт планирует уйти из РФ, - СМИ

Один из крупнейших производителей POS-терминалов Ingenico может уйсти с российского рынка уже в марте этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский РБК .

Как сообщают источники на платежном рынке, компания планирует уйти из России 1 марта, контракты с сотрудниками в стране действуют до 15 февраля. Техническую поддержку терминалов планируется осуществлять до конца марта.

Компания в настоящий момент официально не объявила об уходе с российского рынка.

Отмечается, что Ingenico начала работать в РФ 2007 году и на конец 2022 установила в этой стране около 4 млн терминалов.