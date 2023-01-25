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Французская сеть спорттоваров Decathlon уходит из РФ

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Москва, Среда 25 января 2023 03:32
Французская сеть спорттоваров Decathlon уходит из РФ Фото: французская сеть спорттоваров Decathlon уходит из РФ (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon продает свои активы в России и окончательно уходит с рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Сообщается, что ритейлер рассчитывает продать весь бизнес целиком. Один источник утверждает, что Decathlon готова отдельно продать принадлежащую ей недвижимость.

По данным консалтинговой компании CORE.XP, Decathlon в России владеет не менее 135 тысячами квадратных метров коммерческой недвижимости. Холдинг имеет в стране два основных юрлица: "Октоблу" и "Блу Хаус". Выручка первого за 2021 год составила 28,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1,5 млрд рублей. Выручка второго — 948,6 млн рублей, прибыль — 123,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon приостановила работу в Российской Федерации. В частности, не будут работать магазины.

Кроме того, перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту Decathlon и "Ашана", которые продолжают работу в России.

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