Французская сеть спорттоваров Decathlon уходит из РФ

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon продает свои активы в России и окончательно уходит с рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

По данным консалтинговой компании CORE.XP, Decathlon в России владеет не менее 135 тысячами квадратных метров коммерческой недвижимости. Холдинг имеет в стране два основных юрлица: "Октоблу" и "Блу Хаус". Выручка первого за 2021 год составила 28,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1,5 млрд рублей. Выручка второго — 948,6 млн рублей, прибыль — 123,5 млн рублей.

Сообщается, что ритейлер рассчитывает продать весь бизнес целиком. Один источник утверждает, что Decathlon готова отдельно продать принадлежащую ей недвижимость.

Ранее мы писали, что французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon приостановила работу в Российской Федерации. В частности, не будут работать магазины.

Кроме того, перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту Decathlon и "Ашана", которые продолжают работу в России.

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