Самый большой показатель в ЕС. Импорт шведских товаров из России сократился на 90%

С тех пор как Россия начала войну против Украины, импорт шведских товаров из РФ сократился на 90%. Это самое большое процентное сокращение во всем ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на орган Швеции по внешней торговле, внутреннему рынку ЕС и торговой политике (Kommerskollegium).
Многие компании полностью прекратили торговлю с Россией, в основном из-за санкций ЕС против РФ, а также потому, что они не хотят или не могут продолжать сотрудничать с Москвой как торговый партнер.
"Очевидно, что шведские компании сокращают импорт из России. С начала войны импорт сокращается с месяца в месяц и скоро дойдет до нуля, если эта тенденция сохранится", - говорит аналитик Kommerskollegium Нильс Норелл.
Торговая палата проанализировала данные статистического управления ЕС и сравнила торговлю товарами 27 стран ЕС с Россией. Расчеты относятся к периоду с марта 2022 до февраля 2023, а сравнение проводится с соответствующим периодом предыдущего года.
Напомним, что предприятие SUEK Baltic, работавшее в Литве и являющееся подразделением "Сибирской угольной энергетической компании", будет в текущем году ликвидировано.
Европейский союз хочет запретить доступ к своим портам для судов, пытающихся обойти санкции в отношении российской нефти.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.