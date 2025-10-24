Крупнейший нефтяной холдинг Индии отказался от российской нефти: что известно

"Мы заметили последние ограничения, анонсированные ЕС, Великобританией и США в связи с импортом нефти из России и экспортом нефтепродуктов в Европу. Reliance сейчас оценивает последствия, включая новые требования. Мы будем выполнять новые рекомендации ЕС по экспорту переработанных продуктов в Европу", - говорится в сообщении компании.

Также в компании добавили, что структура остается "полностью преданной соблюдению санкций и регуляторным механизмам", поэтому будет адаптировать все свои торговые операции в соответствии с новыми требованиями.

"Reliance уверена, что ее проверенная временем диверсифицированная стратегия добычи нефти будет продолжать обеспечивать стабильность и надежность НПЗ для удовлетворения внутренних и экспортных требований", - говорится в сообщении.