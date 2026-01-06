Крупнейший индийский импортер отказался от российской нефти, - Reuters

Таким образом, индийская компания опровергла информацию СМИ о том, что она ожидает прибытия трех судов с российской нефтью к НПЗ в Джамнагаре. В результате сокращения импорт российской нефти в Индию может упасть до самого низкого уровня за последние годы.

Заявление Reliance, крупнейшего индийского покупателя нефти из РФ в прошлом году, прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп в воскресенье, 4 января, предупредил о возможном повышении импортных пошлин.

"С прекращением закупок российской нефти компанией Reliance импорт из России в Индию в январе должен еще больше сократиться, и Китай останется единственным крупным рынком сбыта для Москвы", - пишет агентство.

Отмечается, что санкции США и ЕС уже привели к стремительному сокращению поставок российской нефти в Индию. В частности, в декабре оно упало до трехлетнего минимума в 1,2 миллиона баррелей в день.

"Это означает падение примерно на 40% от пикового уровня в июне, который составлял около 2 миллионов баррелей в день", - отмечает Reuters.

Источники агентства заявили об ожиданиях дальнейшего сокращения закупок Индией российской нефти. Речь идет о менее чем 1 млн баррелей нефти из РФ в день.