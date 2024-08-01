Крупнейший со времен холодной войны: что известно о возможном обмене между РФ и Западом

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Подготовка к обмену

На днях в западных СМИ появилась информация о возможном большом обмене заключенными между Россией и Белорусью с одной стороны и США, Германией, Словенией и Великобританией с другой стороны.

По сообщениям западных и российских СМИ, подготовка к обмену идет уже несколько дней. Ожидается, что обмен может произойти в "ближайшие часы". Об этом свидетельствует и то, что некоторые известные политические заключенные "исчезли" из российских колоний. Американские издания также сообщают, что из тюрем были освобождены некоторые осужденные россияне.

В сети сообщают, что не менее шести специальных российских правительственных самолетов прилетели в регионы, где расположены их тюрьмы. Так, зафиксировано, что в Калининград вылетел самолет Ан-148. Эти самолеты не раз использовались при обменах. В частности, при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Ан-148 с бортовым номером RA-61727 вылетел из московского аэропорта "Внуково" утром 1 августа.

Кого могут обменять

Российские СМИ пишут, что в рамках обмена Россия может освободить от 20 до 30 политических заключенных и журналистов. Если это произойдет, то этот обмен будет самым большим со времен холодной войны.

По данным СМИ, в список на обмен входят люди, связанные с Алексеем Навальным, россияне, осужденные за критику войны в Украине, а также граждане США.

В их числе политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Также есть информация, что будет освобожден журналист Иван Сафронов, правозащитник Олег Орлов, Даниил Кринари, осужденный за тайное сотрудничество с иностранными правительствами, и бывший морской пехотинец США Пол Вилан.

Фото: журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович (Getty Images)

По данным Reuters, могут обменять гражданина Германии и России Кевина Лика, осужденного за государственную измену, оппозиционных активисток Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву и антивоенного художника Сашу Скочиленко.

Кроме того, Беларусь может передать Германии Рико Кригера, которого там недавно приговорили к смертной казни. Лидер белорусского режима Александр Лукашенко недавно "помиловал" немца, обвиняемого в якобы терроризме.

С другой стороны США могут передать России заключенных:

Александра Винника, осужденного за участие в управлении биржей криптовалют BTC-e;

Максима Марченко, обвиняемого в незаконной закупке американской микроэлектроники двойного и военного назначения;

Вадима Конощенка, обвиняемого в незаконной закупке электроники для российской "оборонки";

Владислав Клюшина, осужденный за инсайдерскую торговлю ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации.

Как пишут СМИ, они исчезли из базы данных заключенных Федерального бюро тюрем США.

Reuters предполагает, что в обмене могут фигурировать также еще по меньшей мере два гражданина России - Владимир Дунаев и Роман Селезнев, которые были осуждены за серьезные киберпреступления.

Кроме того, в Россию могут вернуться два шпиона, осужденных в Словении. Вчера, 31 июля, окружной суд Любляны объявил приговор Артему и Анне Дульцевым, задержанных в конце 2022 года и обвиненных в шпионаже в пользу России. Суд постановил депортировать пару из страны.

История обменов между РФ и Западом

Один из первых обменов состоялся в 1962 году. Тогда еще Советский Союз отдал США летчика Фрэнсиса Пауэрса, а Вашингтон Москве - шпиона Рудольфа Абеля.

Также Россия и Запад по меньшей мере четыре раза проводили обмен осужденными шпионами на мосту Глинике-брюкке в Германии. В 1985 году там произошел один из самых больших обменов - 23 арестованных агента ЦРУ на четырех советских разведчиков.

Один из самых крупных и известных обменов со времен холодной войны состоялся в аэропорту Вены в 2010 году. Тогда США передали России десять разведчиков, а Москва обменяла их на четырех россиян, осужденных за сотрудничество с западными спецслужбами.

Обмены между Россией за Западом также проходили в 2015, 2018 и 2019 годах.

В декабре 2022 года состоялся еще один известный обмен, это произошло в аэропорту Абу-Даби. Россиянина Виктора Бута, которого в США осудили на 25 лет тюрьмы за контрабанду оружия и поддержку терроризма, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Ее осудили в России на девять лет тюрьмы за якобы хранение наркотиков.

Фото: американская баскетболистка Бриттни Грайнер (Getty Images)

В апреле того же года состоялся еще один обмен - американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко.

При подготовке материала использовались источники: Reuters, The Moscow Times, "Фонтанка", Wikipedia, Fox News, N1.