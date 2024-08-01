Крупнейший со времен холодной войны: что известно о возможном обмене между РФ и Западом

Россия, Беларусь и несколько стран Запада, вероятно, готовят большой обмен заключенными. Это может быть крупнейший обмен со времен холодной войны.
Что известно о возможном обмене между РФ и Западом - в материале РБК-Украина ниже.
На днях в западных СМИ появилась информация о возможном большом обмене заключенными между Россией и Белорусью с одной стороны и США, Германией, Словенией и Великобританией с другой стороны.
По сообщениям западных и российских СМИ, подготовка к обмену идет уже несколько дней. Ожидается, что обмен может произойти в "ближайшие часы". Об этом свидетельствует и то, что некоторые известные политические заключенные "исчезли" из российских колоний. Американские издания также сообщают, что из тюрем были освобождены некоторые осужденные россияне.
В сети сообщают, что не менее шести специальных российских правительственных самолетов прилетели в регионы, где расположены их тюрьмы. Так, зафиксировано, что в Калининград вылетел самолет Ан-148. Эти самолеты не раз использовались при обменах. В частности, при обмене россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
Ан-148 с бортовым номером RA-61727 вылетел из московского аэропорта "Внуково" утром 1 августа.
Российские СМИ пишут, что в рамках обмена Россия может освободить от 20 до 30 политических заключенных и журналистов. Если это произойдет, то этот обмен будет самым большим со времен холодной войны.
По данным СМИ, в список на обмен входят люди, связанные с Алексеем Навальным, россияне, осужденные за критику войны в Украине, а также граждане США.
В их числе политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Также есть информация, что будет освобожден журналист Иван Сафронов, правозащитник Олег Орлов, Даниил Кринари, осужденный за тайное сотрудничество с иностранными правительствами, и бывший морской пехотинец США Пол Вилан.
Фото: журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович (Getty Images)
По данным Reuters, могут обменять гражданина Германии и России Кевина Лика, осужденного за государственную измену, оппозиционных активисток Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву и антивоенного художника Сашу Скочиленко.
Кроме того, Беларусь может передать Германии Рико Кригера, которого там недавно приговорили к смертной казни. Лидер белорусского режима Александр Лукашенко недавно "помиловал" немца, обвиняемого в якобы терроризме.
С другой стороны США могут передать России заключенных:
Как пишут СМИ, они исчезли из базы данных заключенных Федерального бюро тюрем США.
Reuters предполагает, что в обмене могут фигурировать также еще по меньшей мере два гражданина России - Владимир Дунаев и Роман Селезнев, которые были осуждены за серьезные киберпреступления.
Кроме того, в Россию могут вернуться два шпиона, осужденных в Словении. Вчера, 31 июля, окружной суд Любляны объявил приговор Артему и Анне Дульцевым, задержанных в конце 2022 года и обвиненных в шпионаже в пользу России. Суд постановил депортировать пару из страны.
Один из первых обменов состоялся в 1962 году. Тогда еще Советский Союз отдал США летчика Фрэнсиса Пауэрса, а Вашингтон Москве - шпиона Рудольфа Абеля.
Также Россия и Запад по меньшей мере четыре раза проводили обмен осужденными шпионами на мосту Глинике-брюкке в Германии. В 1985 году там произошел один из самых больших обменов - 23 арестованных агента ЦРУ на четырех советских разведчиков.
Один из самых крупных и известных обменов со времен холодной войны состоялся в аэропорту Вены в 2010 году. Тогда США передали России десять разведчиков, а Москва обменяла их на четырех россиян, осужденных за сотрудничество с западными спецслужбами.
Обмены между Россией за Западом также проходили в 2015, 2018 и 2019 годах.
В декабре 2022 года состоялся еще один известный обмен, это произошло в аэропорту Абу-Даби. Россиянина Виктора Бута, которого в США осудили на 25 лет тюрьмы за контрабанду оружия и поддержку терроризма, обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Ее осудили в России на девять лет тюрьмы за якобы хранение наркотиков.
Фото: американская баскетболистка Бриттни Грайнер (Getty Images)
В апреле того же года состоялся еще один обмен - американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко.
При подготовке материала использовались источники: Reuters, The Moscow Times, "Фонтанка", Wikipedia, Fox News, N1.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.