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Из Словении выдворили российских супругов за шпионаж с поддельными паспортами

Четверг 01 августа 2024 09:59
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Из Словении выдворили российских супругов за шпионаж с поддельными паспортами Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Словении люблянский суд приговорил супружескую пару из России к 19 месяцам тюремного заключения каждому после признания вины в шпионаже. Они также получили указание покинуть страну после отбытия срока и на пять лет лишены права возвращаться в Словению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Пара, которая в 2017 году поселилась в Словении под фальшивыми именами - Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос, на самом деле оказалась Артемом Викторовичем Дульцевым и Анной Валерьевной Дульцевой. Муж руководил IT-компанией, а жена владела онлайн-галереей искусств.

По информации СМИ, пара использовала Любляну как базу для поездок в соседние страны НАТО и ЕС, а также для передачи заказов из Москвы и доставки наличных российским "спящим агентам".

Они были арестованы в 2022 году и подозреваются в том, что были оперативниками российской Службы внешней разведки.

В их семье двое детей, которые посещают международную школу в Любляне. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Шпионы РФ в западных странах

В Румынии был задержан шпион, подозреваемый в передаче Москве секретных данных о военной помощи для Украины. По имеющейся информации, он собирал сведения о характеристиках и количестве вооружения, а также о маршрутах его доставки.

В то же время в Австрии был арестован бывший офицер Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом по подозрению в шпионаже в пользу России. Подробности дела пока не раскрыты, однако предполагается, что он мог иметь доступ к информации о деятельности российских спецслужб на территории Австрии.

Кроме того, австралийская военнослужащая российского происхождения и ее муж были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России.

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