ua en ru
Ср, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США, Германия, Россия и Беларусь могут провести большой обмен заключенными, - СМИ

Среда 31 июля 2024 22:43
UA EN RU
США, Германия, Россия и Беларусь могут провести большой обмен заключенными, - СМИ Фото: Эван Гершкович, журналист WSJ, которого приговорили к тюрьме в РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Большой обмен заключенными между США, Германией, Россией и Беларусью может произойти уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словенский телеканал N1.

Как пишут журналисты, сегодня, 31 июля, Окружной суд Любляны в Словении приговорил россиян Артема и Анну Дульцевых, которые были шпионами РФ, к тюрьме на срок один год и семь месяцев. Они выдавали себя за граждан Аргентины.

N1 узнал, что Дульцевы станут частью масштабного обмена заключенными, который должен состоятся в ближайшее время. В нем также будут участвовать Россия, США, Германия и Беларусь.

По данным телеканала, Россия, помимо Дульцевых, вернет Вадима Соколова-Красикова, который в Берлине застрелил 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Он был чеченским полевым командиром.

При этом США могут вернуть журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Суд РФ недавно приговорил журналиста к 16 годам лишения свободы.

Россияне нафантазировали, что Гершкович якобы собирал информацию о российском производителе танков в Екатеринбурге для спецслужб США.

Также, как пишет N1 ожидается, что Беларусь передаст Германии немца Рико Кригера, которого там недавно приговорили к смертной казни. Его обвиняют в "терроризме".

Но вчера, 30 июля, стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал Кригера. Точные причины - неизвестны.

К слову, вчера, 30 июля, стало известно, что в России из колоний и СИЗО исчезли ряд политзаключенных. В их числе был оппозиционер Илья Яшин, которого в декабре 2022 года приговорили к 8,5 годам колонии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Беларусь
NEWS
О втором саммите мира, ударах по РФ и не только: главное из интервью Зеленского французским СМИ
О втором саммите мира, ударах по РФ и не только: главное из интервью Зеленского французским СМИ
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая