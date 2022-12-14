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Крупнейший банк Дании признал, что помогал россиянам получить доступ к финсистеме США

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Среда 14 декабря 2022 01:19
Крупнейший банк Дании признал, что помогал россиянам получить доступ к финсистеме США Фото: Danske Bank признал вину в обвинении в мошенничестве против банков США (narvaleht.ee)
Автор: Владимир Костырин

Крупнейший банк Дании Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве против банков Соединенных Штатов Америки, в частности в проведении многомиллиардной схемы доступа к американской финансовой системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт министерства юстиции США.

Danske Bank согласился 13 декабря выплатить компенсацию в размере 2 миллиарда долларов, чтобы завершить расследование.

Согласно судебным документам, этот банк тайком переводил деньги от клиентов с "высоким риском" в РФ и других странах в финансовую систему США. Из-за действий Danske Bank такие клиенты смогли получить доступ к американским банкам, обработавшим от их имени 160 миллиардов долларов.

"В течение многих лет Danske Bank лгал и обманывал банки США, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США. При этом Danske Bank, крупнейший банк в Дании, преднамеренно пренебрег законами США, о которых ему хорошо известно, способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов через Соединенные Штаты и поставил под угрозу финансовую сеть США", - заявил прокурор США Дэмиэн Уильямс.

Он также отметил, что Danske Bank в настоящее время привлечен к ответственности за многолетнее преступное поведение, признал свою вину, будет лишен более 2 миллиардов долларов, а также внедрит и будет поддерживать обновленную программу соблюдения требований и меры по борьбе с отмыванием денег.

"Банки и другие финансовые учреждения по всему миру должны прислушаться к этому сообщению: если вы хотите использовать финансовую систему США, вы должны играть по правилам. Если вы этого не сделаете, мы привлечем вас к ответственности", - подчеркивает прокурор.

По словам заместителя генерального прокурора Лизы О. Монако, заявление Danske Bank 13 декабря о признании вины и штраф демонстрируют, что Минюст США "будет яростно защищать целостность финансовой системы" Штатов от грязных иностранных денег - как российских, так и иных.

Согласно признаниям и судебным документам, в период с 2008 по 2016 год Danske Bank предлагал банковские услуги через свой филиал в Эстонии Danske Bank Estonia. У него была прибыльная бизнес-линия по обслуживанию клиентов-нерезидентов, известная как NRP. Danske Bank Estonia привлек клиентов NRP тем, что они могли переводить большие суммы денег через этот банк практически без надзора. Сотрудники Danske Bank в Эстонии вступили в сговор с клиентами NRP, чтобы скрыть истинный характер своих транзакций, в том числе с помощью подставных компаний, которые скрывали фактическое владение средствами.

Доступ к финансовой системе США через банки США имел решающее значение для Danske Bank и его клиентов NRP, которые полагались на доступ к банкам США для обработки транзакций в долларах, отмечается в сообщении Минюста США.

Чтобы завершить расследование, Danske Bank признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения банковского мошенничества. Согласно условиям соглашения о признании вины, компания согласилась на уголовную конфискацию 2,059 миллиарда долларов. Danske Bank также примет отдельные уголовные или гражданские решения с местными и иностранными властями, и Департамент зачислит около 850 миллионов долларов в платежи, которые банк делает Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и датским властям.

Напомним, в 2019 году Danske Bank ушел из Эстонии после скандала с отмыванием российских денег.

Добавим также, ранее главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за подозрения в отмывании 234 млн долларов через небольшой филиал банка в Эстонии.

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Соединенные Штаты Америки Эстония банки Дания мошенническая схема
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