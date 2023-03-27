Крупнейший аэропорт Израиля приостановил вылеты из-за массовых протестов в стране

Как передает телеканал, глава Всеизраильской конфедерации профсоюзов ("Гистадрут") Арнон Бар-Давид объявил об "исторической" всеобщей забастовке, чтобы "остановить эту судебную революцию и безумие".

"Остановите этот судебный процесс, пока не поздно", - сказал он, обращаясь непосредственно к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

Тем временем сообщается, что главный аэропорт Израиля Бен-Гурион в Тель-Авиве в понедельник в рамках забастовки объявил о немедленном прекращении всех вылетающих рейсов.

Представитель администрации аэропортов Израиля Офер Лефлер сообщил CNN, что вылеты будут немедленно приостановлены. Что касается прибывающих самолетов, то к посадке будут допущены только те рейсы, которые уже находятся в небе.

По его словам, аэропорт ожидает около 70 000 пассажиров в понедельник, половина из которых взлетит, а половина приземлится.

Напомним, что в субботу протесты в Израиле вспыхнули с новой силой после новости о снятии с должности министра обороны Йоава Галанта, призвавшего главу правительства остановить судебную реформу. На улицы вышли сотни тысяч демонстрантов, что стало самой большой акцией за историю страны.

Тем временем президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство и премьер-министра Биньямина Нетаньяху остановить судебную реформу на фоне массовых протестов. Он считает, что реформа может угрожать безопасности и экономике страны.

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