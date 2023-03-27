Крупнейшими экспортерами в металлургической отрасли 2022 года стали "Метинвест", "АрселорМиттал" и Ferrexpo

В рейтинг крупнейших экспортеров металлургической отрасли военного года, которые помогли выстоять украинской экономике в 2022 году, стали "Метинвест", "АрселорМиттал" и Ferrexpo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Forbes.

Рейтинг ТОП-50 экспортеров формировался путем прямого запроса у корпораций, поиска информации, находящейся в открытом доступе на корпоративных сайтах, а также на основе данных сервиса Import Genius, предоставляющего доступ к таможенным декларациям, оформленным в период до 30 сентября 2022 года.

Для обеспечения отраслевой репрезентативности бизнес издание выделило восемь направлений экономики и продемонстрировало по 5-10 компаний с крупнейшими экспортными возможностями.

Как отмечает Forbes, несмотря на падение экспортных способностей из-за блокирования украинских портов более чем в три раза, горно-металлургический комплекс (ГМК) страны остается лидером по объему экспорта. Доля прибыли ГМК в экспортной картине в прошлом году достигает 15%, а это $9,1 млрд.

Компания Ferrexpo, чьи мощности сосредоточены в Полтавской области, по объемам экспорта за прошлый год заняла третье место среди других компаний горно-металлургической отрасли.

В целом компании удалось экспортировать продукции на сумму $897 млн, что стало залогом стабильного жизнеобеспечения региона, ведь предприятие является бюджетообразующим.