ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Найбільшими експортерами у металургійній галузі 2022 року стали "Метінвест", "АрселорМіттал" і Ferrexpo

Новость на русском →
Понеділок 27 березня 2023 18:11
Найбільшими експортерами у металургійній галузі 2022 року стали "Метінвест", "АрселорМіттал" і Ferrexpo Фото: "Метінвест", "АрселорМіттал" і Ferrexpo - найбільші експортери у металургійній галузі 2022 року (gmk)
Автор: Артем Горовенко

До рейтингу найбільших експортерів металургійної галузі воєнного року, які допомогли вистояти українській економіці у 2022 році, стали "Метінвест", "АрселорМіттал" і Ferrexpo.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг Forbes.

Рейтинг ТОП-50 експортерів формувався шляхом прямого запиту у корпорацій, пошуку інформації, що знаходяться у відкритому доступі на корпоративних сайтах, а також на основі даних сервісу Import Genius, який надає доступ до митних декларацій, оформлених у період до 30 вересня 2022 року.

Для забезпечення галузевої репрезентативності бізнес видання виокремило вісім напрямків економіки й продемонструвало по 5-10 компаній з найбільшими експортними спроможностями.

Як зазначає Forbes, попри падіння експортних спроможностей через блокування українських портів більше ніж утричі, гірничо-металургійний комплекс (ГМК) країни залишається лідером за обсягом експорту. Частка прибутку ГМК в експортній картині минулого року сягає 15%, а це $9,1 млрд.

Компанія Ferrexpo, чиї потужності зосереджені в Полтавській області, за обсягами експорту за минулий рік посіла третє місце серед інших компаній гірничо-металургійної галузі.

Загалом компанії вдалось експортувати продукції на суму $897 млн, що стало запорукою стабільного життєзабезпечення регіону, адже підприємство є бюджетоутворююч

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ferrexpo Криворожсталь Метинвест
NEWS
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
DAILY
Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає