Крупнейшие газовые гиганты в мире объявили форс-мажор: что ждет рынки

По данным источников Reuters, несколько компаний, которые покупают сжиженный природный газ у QatarEnergy, включая Shell, TotalEnergies и некоторые фирмы в Азии, объявили о форс-мажоре для клиентов, которым они поставляют газ.

Катар, второй по величине экспортер СПГ в мире, на прошлой неделе объявил об остановке производства на своем объекте мощностью 77 млн тонн в год и объявил о форс-мажоре в отношении поставок СПГ.

Shell, который является крупнейшим в мире трейдером СПГ, и TotalEnergies имеют долгосрочные партнерские отношения с QatarEnergy и являются партнерами в масштабном проекте расширения Северного месторождения компании, целью которого является увеличение мощностей до 2027 года.

Аналитики оценивают, что Shell потребляет 6,8 млн тонн катарского СПГ в год, тогда как TotalEnergies потребляет 5,2 млн тонн в год и продает их своим клиентам по всему миру.

По мнению экспертов, пока трудно спрогнозировать реакцию рынков на этот форс-мажор. Но если пауза в работе Shell и TotalEnergies затянется, то мировые цены на газ могут и дальше пойти вверх.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби на прошлой неделе заявил Financial Times, что для возвращения к нормальным поставкам понадобится "от недель до месяцев", даже если война закончится сегодня.