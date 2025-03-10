Больше всего враг атаковал на Лиманском и Покровском направлениях: какая ситуация на фронте

По данным Генштаба, с начала суток произошло 126 боевых столкновений, противник нанес 82 авиационных удара, сбросив 119 КАБов, совершил 1068 ударов дронами-камикадзе и 4597 обстрелов позиций украинских войск.

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки врага в районе Волчанска. Агрессор нанес авиационный удар в районе Малой Волчьей.

Противник совершил восемь атак на наши укрепления на Купянском направлении, вблизи Лозовой, Петропавловки, Степной Новоселовки и Богуславки. Наши защитники успешно отбили семь атак, продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении за день российские войска 21 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новое, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина, Заречное, Ямполовка, Новолюбовка и Торское, в настоящее время идет пять боестолкновений.

На Северском направлении украинские воины сегодня отражали 12 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Федоровки и Верхнекаменского, один бой продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны сдерживают две вражеские атаки в сторону Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дачное, Курдюмовка, Крымское, Дружба, Торецк и Щербиновка. В одной локации боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 21 штурм позиций наших защитников. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Валентиновка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Покровск, Удачное, Котляровка, Алексеевка и Андреевка. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Леонтовичи и Зверево.

Сегодня на данном направлении наши воины ликвидировали 192 и ранили 160 оккупантов, уничтожили пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 11 мотоциклов, 12 БПЛА, четыре пушки, одну БМ-27 "Ураган". Кроме того, существенно повредили два мотоцикла захватчиков.

На Новопавловском направлении враг 17 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Бурлацкое и в направлении Веселого. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Гуляйпольском направлении, в районах Новоселки и Привольного, в настоящее время завершилось семь боестолкновений. В то же время авиаудары КАБами и неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Воскресенка, Новогеоргиевка, Шевченко, Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлении оккупанты шесть раз шли вперед вблизи Новоданиловки, Пятихаток, Щербаков и в направлении Степного, один бой до сих пор продолжается. Ударам НАРами подверглась Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении враг провел одну безуспешную атаку позиций наших защитников. От авиаудара НАРами пострадало Львов.

На Курском направлении украинские защитники отбили 10 атак захватчиков. Кроме того, враг нанес 25 авиаударов, применив 39 КАБ, и совершил 229 артиллерийских обстрелов.