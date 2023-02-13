Больше всего за дезертирство. В РФ запретили разглашать данные о приговорах военным

По данным СМИ, с 2014 года в России Верховный суд дважды в год публиковал сводную статистику о работе судов. Отдельным пунктом в статике содержались данные о количестве лиц, осужденных или оправданных по каждой части каждой статьи уголовного кодекса.

Однако в 2023 году подробных сведений о преступлениях против военной службы не оказалось.

Как рассказали в представительстве Верховного суда России, удаление указанных материалов произведено в соответствии с приказом Министерства обороны РФ о служебной тайне и приказом Федеральной службы безопасности о сведениях. Там заявили, что полученную информацию могут использовать иностранные источники против России.

Отметим, что к закрытию информации о количестве приговоров военным, самой популярной статьей среди преступлений против военной службы была 337-я - самовольное оставление части. В 2022 году количество приговоров по ней значительно возросло по сравнению с предыдущими.