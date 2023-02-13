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Больше всего за дезертирство. В РФ запретили разглашать данные о приговорах военным

Фото: в РФ запретили разглашать данные о приговорах военным (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский Верховный суд запретил публиковать данные по количеству приговоров военным. Большинство из них за дерезтирство и невыполнение приказа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

По данным СМИ, с 2014 года в России Верховный суд дважды в год публиковал сводную статистику о работе судов. Отдельным пунктом в статике содержались данные о количестве лиц, осужденных или оправданных по каждой части каждой статьи уголовного кодекса.

Однако в 2023 году подробных сведений о преступлениях против военной службы не оказалось.

Как рассказали в представительстве Верховного суда России, удаление указанных материалов произведено в соответствии с приказом Министерства обороны РФ о служебной тайне и приказом Федеральной службы безопасности о сведениях. Там заявили, что полученную информацию могут использовать иностранные источники против России.

Отметим, что к закрытию информации о количестве приговоров военным, самой популярной статьей среди преступлений против военной службы была 337-я - самовольное оставление части. В 2022 году количество приговоров по ней значительно возросло по сравнению с предыдущими.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на временно оккупированных территориях Херсонской области военные Российской Федерации начали активно разыскивать своих дезертиров.

Напомним, во время одного из перехватов украинская разведка узнала, что группа вооруженных пулеметами россиян попутками сбежала из Украины, после чего самостоятельно сдалась в полицию.

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