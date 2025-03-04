Больше всего боев произошло под Покровском и в Курской области: какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении захватническая армия три раза атаковала вблизи Петропавловки, Песчаного и Богуславки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении враг девять раз атаковал в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Ямполовка и Диброва, до сих пор идут бои в двух локациях.

На Торецком направлении противник атаковал в районах Торецка и Дачного, совершил семь попыток улучшить свое положение, три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Сергеевка, Андреевка, Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили все атаки. Враг нанес авиационный удар в районе Орехового.

Сегодня на Новопавловском направлении вражеские подразделения четыре раза атаковали позиции наших войск вблизи Константинополя, одна атака продолжается до сих пор. Подверглись ударам управляемыми авиабомбами Январское, Новопавловка, Алексеевка и Ивановка.

Сегодня враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Привольного на Гуляйпольском направлении. В то же время наносил авиаудары по Камышевахе, Гуляйполю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении состоялось шесть боестолкновений, враг пытается продвинуться в направлении Нестерянки и Каменского, три боестолкновения еще продолжаются.

На Приднепровском направлении враг проводил одну безуспешную атаку, под авиаударом оказалось Львов.

На Северском и Краматорском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, осуществляет обстрелы позиций Сил обороны и населенных пунктов, задействует ударные БпЛА, проводит разведку.

В Курской области украинские защитники отбили 14 атак захватчиков. Также противник нанес восемь авиационных ударов, сбросив при этом 13 КАБов, совершил 183 артиллерийских обстрела. В настоящее время бои продолжаются в девяти локациях.