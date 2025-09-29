Больше всего боев - на Покровском направлении: Генштаб отчитался о ситуации на фронте
На фронте с начала суток 29 сентября произошло 75 боевых столкновений. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив четыре управляемые авиабомбы, а также совершил 69 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении продолжается вражеская атака вблизи населенного пункта Волчанск.
На Лиманском направлении сегодня агрессор шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.
На Северском направлении наши защитники отражают попытку противника продвинуться вперед в сторону населенного пункта Ямполь.
На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Иванополье, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Силы обороны успешно отбили все десять вражеских атак.
На Покровском направлении сегодня враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное. До сих пор бои продолжаются в двух локациях.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах населенных пунктов Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригорьевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Полтавка. Авиаудару подверглись населенные пункты Новопавловка и Железнодорожное.
На Ореховском, Краматорском и Купянском направлениях с начала суток враг не проводил наступательных действий.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеских штурма. Авиация врага ударила в районе населенного пункта Одрадокаменка.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 109 590 военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1080 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 7 танков, 53 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 617 дронов и другую технику врага.